【微聽損專輯】孩子聽不清恐影響學習、社交　別錯失早療黃金期

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微聽損族群有哪些人？根據衛生福利部統計處資料顯示，台灣約有69,587人確診為微聽損，相當於每100人就有1人有輕度聽力問題。造成聽損的原因包括先天或後天因素，先天性聽損包與遺傳性及非遺傳性（如母體胎內感染、新生兒低體重、缺氧、嚴重黃疸），後天性成人聽損則與疾病、外傷及噪音相關。
國民健康署提醒家長，平日可透過「兒童健康手冊」內有適用2歲以下孩子的「聽力簡易居家行為量表」，可檢視及觀察寶寶對聲音的反應及語言的表現，若勾選「否」的答案多於3項以上者，或是平日發現孩子有語言落後、講話不清楚或電視經常開很大聲、常聽不到家人叫喚等狀況，應儘早帶孩子就醫檢查。
１輕型聽力損失：雙耳兒聽到最小的音量在21-40DbHL。
２高頻聽力損失：超過2000Hz的聲音，能聽到的最小音量大於25DbHL。
３單側聽力損失：優耳能聽到的最小音量低於15 DbHL，劣耳能聽到的最小音量高於20DbHL。
學習、心理、社交都有障礙根據2021年世界衛生組織(WHO)公告，超過35分貝即算是會對生活造成「困難」的聽力損失。聽損兒童配戴助聽輔具雖然能輔助聽覺系統偵測聲音，但若要發展語言，聽損兒童還需要能夠辨識語音和理解字句。
研究指出，嬰幼兒和學齡兒童即使只有一耳輕度聽力損失，若沒有盡早接受診察及治療，語言發展、平衡運動、學業表現、情緒管控、適應能力、社交能力、安全感、自信心、自我認同等都會有障礙。
0-6歲是寶寶大腦發展關鍵「我的孩子有聽損怎麼辦？」根據美國嬰幼兒聽力聯合委員會建議，聽損寶寶出生後「1個月」內完成聽力的初篩與復篩；「3個月」內確診；「確診1個月後」進行輔具選配；出生「6個月」內進入療育課程。
婦聯聽覺健康社會福利基金會執行長管美玲表示：「聽覺復能服務的不是耳朵，而是人，要改善聽力損失，發展能力，並建立一個健康自我態度，關鍵在大腦。」
0-6歲是特殊兒童的早期療育黃金期，寶寶的大腦在此階段的發育與可塑性是最高的，受到環境的影響也最巨大。早期療育不僅可提供嬰幼兒及其家庭支持，甚至促進嬰幼兒未來發展，以免造成日後更嚴重的發展和學習困難。
家庭功能對孩子的影響最大早期療育包含了預防性、發展性、權利保障三方面。世界衛生組織在2002年定義，早期療育應該被視為預防性工作：
初級預防：預防因環境或疾病所造成的障礙。
次級預防：預防主障礙之外的障礙發生，如自我認同、適應能力。
三級預防：減少特定障礙所造成的生活障礙，朝向融合社區生活的方向努力。
早期療育的範疇包括生態系統、發展系統、行為學習、認知發展、人本主義（相信幼兒有其能力與潛力，以人為中心重視個別性與獨特性。）、神經生物（大腦神經的可塑性）。其中生態系統指的就是家庭的功能，對孩子的影響最大。
美國嬰幼兒聽力聯合委員會表示，早期療育的成功仰賴團隊建立夥伴關係；台灣兒少法也推動由社會福利、衛生、教育等專業人員以團隊合作方式，依未滿6歲發展遲緩兒童及其家庭之個別需求，提供必要治療、教育、諮詢及安置等服務或照顧。因此，聽損孩子及其家庭與早療機構良性互動，有助孩子學習與發展。
早療銜接未來學習 有助與常童無異葉靜雯表示，教育的目的應該是引發孩子自動學習的功效；教育的結果應該是發展出健康的自我形象與平衡的身心靈。早期療育不應只著眼於當下的損傷，或僅提供0-6歲聽損孩子教育與服務，卻忽略未來的人生，還應評估直到18歲成年時能否有所成果，「可以說話，但說話能力能否符合該年齡的基本能力。」才是真正成功的早療。
她呼籲外界應重視聽損孩童發展過程中的需要，以預防未來各種可能的風險，更要保障孩子的基本權益，提供支持與服務，讓孩子能夠接近正常的語言和身心發展。越早療育效果越好，有機會發展到與常童無異。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57320
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