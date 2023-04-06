狐臭好尷尬！醫勸少吃「5類食物」　咖啡和茶也上榜

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▲ 如果想要避免狐臭，平時最好少吃5類食物。（示意圖／Shutterstock）
李秉勳在臉書粉專《質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科》發文表示，當身體分泌汗水的「頂漿腺」在腋下分布特別多，排汗後與細菌作用，就會產生一股難聞的特殊氣味，雖然狐臭與身體健康沒有關係，但可能會影響社交，使人自信心低落。
李秉勳提到，如果想要降低臭味，最好少吃辣椒、薑、蒜等，因為「辛辣食物」會刺激皮膚與皮腺、促進汗液分泌，進而加重狐臭問題，而「酒類」酒精也會刺激汗腺分泌汗液，增加體味飄散。另外，蝦、蟹、貝類等「海鮮」含有大量的蛋白質和氨基酸，容易分解產生異味並影響體味，牛肉、豬肉等「紅肉」也含有較多脂肪與蛋白質，容易在消化過程中產生異味，「咖啡和茶」則含有咖啡因和茶鹼等成分，會刺激汗腺分泌汗液，增加體味問題。
李秉勳建議，透過「改變飲食習慣」，減少肉類與乳製品的攝取量，多吃蔬菜類食物，可避免活化頂漿腺，平時一定要「保持身體清潔」，流汗後應盡快洗澡、換上乾淨衣物，才能降低異味。李秉勳也直言，「刮腋毛」有助於保持腋下清潔，防止細菌及汗水附著，適當「使用止汗劑」也可改善異味，但不要過度塗抹，否則會堵塞毛孔、引發毛囊發炎，若仍無法改善狐臭問題，應盡快尋求醫師協助。
本文經新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳臉書粉專《質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科》授權報導
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