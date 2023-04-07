半小時三百台全數完售！HYUNDAI IONIQ 6 奪 2023 世界風雲車頭銜
▲ 半小時三百台全數完售！HYUNDAI IONIQ 6 奪 2023 世界風雲車頭銜
2GameSome - 有車賞
2023-04-07 11:25:01
2023世界汽車大獎5日在紐約國際車展 (NYIAS) 舉行頒獎典禮，HYUNDAI汽車備受讚譽的IONIQ 6以Electrified Streamliner獨特設計而受到國際評審團稱讚，奪下2023年度世界風雲車三項大獎：世界年度風雲車(World Car of the Year)、世界電動風雲車(Electric Vehicle of the Year)和世界設計風雲車(Car Design of the Year)。這也是HYUNDAI汽車繼2022年IONIQ 5獲獎後，又在新一年度最重要的世界汽車大獎斬獲三大榮譽。
HYUNDAI汽車總裁兼首席執行官Jaehoon Chang表示：「我們很高興連續兩年獲得這一殊榮，這是對HYUNDAI汽車所有人為將 IONIQ 6 與其他電動車推向市場所付出和努力的認可。這一榮譽加強了我們成為電動車全球領導者的承諾，並將有助於鼓勵我們作為智能移動解決方案提供商的努力。」執行副總裁SangYup Lee則表示：「我們始終希望在情感層面與客戶建立聯繫，而我們為IONIQ 6 的設計創造了真正獨一無二的識別。大膽的流線造型結合空氣動力學效率，保留非凡的空間機能性。內裝部份我們以個人工作室的概念做設計，提供貼心的空間和功能規畫，我們相信這會提升電動車的設計實用。」 IONIQ 6 是HYUNDAI電動車品牌IONIQ的第二款車型，以E-GMP模組化平台架構提供800V超快速充電功能，18分鐘即可充滿 10% 至 80% 的電量。IONIQ 6 的0.21超低風阻係數，是市場上空氣動力學和能源效率最高的電動汽車之一。IONIQ 6 的許多功能包括V2L科技、駕駛輔助系統以及與無線軟體更新設計註1，更是提供全新豐富駕乘體驗。車內空間充分利用加長的2,950 mm軸距，提供寬敞且符合人體工學乘坐空間及進階功能，例如雙色環境照明、速度同步照明、電動車性能調校和電動主動音響設計，以提升電動車體驗。
今年，世界汽車獎評審團並且提名HYUNDAI汽車SangYup Lee為 2023 年世界汽車年度人物，表彰他令人驚嘆和創新的概念車與量產車設計之重要貢獻，包括IONIQ 6、全新 KONA 和 N Vision 74 。
此外，IONIQ 6 上市以來贏得多個著名獎項，包含2023年 GQ 汽車大獎的「年度轎車」、法國汽車指南主辦的「年度新車」，以及Euro NCAP 的「大型家用轎車」類別五星級安全評級和「同類最佳選擇車款」。IONIQ 品牌的獲獎將有助於激發HYUNDAI汽車加快其電氣化戰略並成為全球領先的電動汽車製造商的努力。
IONIQ 6三月初國內上市短短31分鐘即300台配額線上訂購完售，總經銷南陽實業積極向原整爭取新車數量，有機會提高今年度配額，期望下半年起陸續交車滿足HYUNDAI電動車愛好者。