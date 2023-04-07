迷你Defender就是你！三菱Delica Mini擁有強大四驅功能現身

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如果有錢，誰不想要買一輛Defender來一趟冒險之旅，而像是Defender這類的方正車款在市場上相當受到歡迎，不過在日本的話他們已經司空見慣，因為該市場獨特的K-Car一直以來都是以效率最大化的方正外觀為主，現在最酷的新車Delica Mini登場了，他跟Delica D:5沒有任何關係，而先在在東京改裝車展現身的他也展現了獨特的帥氣風格，品牌的Dynamic Shield設計語彙相當顯眼，LED大燈樣式像極了Defender的樣貌，但尺寸則是非常迷你，長3,395mm、寬1,475mm、高1,830mm，軸距為2,495mm，慶幸的是這筆Fiat 500稍微大了一點。
但動力系統你可能會感到無奈，畢竟是K-Car你不能要求他太多，引擎被限制在660c.c.狀況下，配備上輕油電系統讓馬力微幅提升3匹，自然進氣引擎的動力在52匹，而如果是渦輪增壓則為64匹，透過CVT變速箱傳遞動力到前軸，如果你有越野需求的話，可以選擇四輪驅動的車款，只不過動力不大的狀況下，你可能會覺得有點無聊，但原廠表示這輛車是專門為了想要享受大自然且有小孩的家庭所設計，因此在懸吊的調整上考量到穩定性、舒適性以及抓地力，而價格方面售價在180.4萬～223.85萬日圓之間，折合台幣41.7萬元起，看了著實有些羨慕，這樣的價格在台灣只能買半輛車而已。