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迷你Defender就是你！三菱Delica Mini擁有強大四驅功能現身

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

大家都想要擁有一輛可以前去探險的Land Rover Defender，但無奈口袋不夠深可以買一輛回家玩，這也是為什麼有許多人開始把自己的車改得很像是Defender，而如果你身在日本的話，Mitsubishi三菱推出的最新Delica Mini將會獲得你的喜愛，只不過他只是一輛K-Car而已，馬力最強也只有64匹而已，但至少他還擁有四驅功能真的能去越野。

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Mitsubishi推出Delica Mini，擁有四驅功能可以讓一家四口到簡單的地方露營探險。
Mitsubishi推出Delica Mini，擁有四驅功能可以讓一家四口到簡單的地方露營探險。
如果有錢，誰不想要買一輛Defender來一趟冒險之旅，而像是Defender這類的方正車款在市場上相當受到歡迎，不過在日本的話他們已經司空見慣，因為該市場獨特的K-Car一直以來都是以效率最大化的方正外觀為主，現在最酷的新車Delica Mini登場了，他跟Delica D:5沒有任何關係，而先在在東京改裝車展現身的他也展現了獨特的帥氣風格，品牌的Dynamic Shield設計語彙相當顯眼，LED大燈樣式像極了Defender的樣貌，但尺寸則是非常迷你，長3,395mm、寬1,475mm、高1,830mm，軸距為2,495mm，慶幸的是這筆Fiat 500稍微大了一點。

車輛設計尊崇品牌的Dynamic Shield設計語彙，相當前衛且擁有粗獷風格。
車輛設計尊崇品牌的Dynamic Shield設計語彙，相當前衛且擁有粗獷風格。
但動力系統你可能會感到無奈，畢竟是K-Car你不能要求他太多，引擎被限制在660c.c.狀況下，配備上輕油電系統讓馬力微幅提升3匹，自然進氣引擎的動力在52匹，而如果是渦輪增壓則為64匹，透過CVT變速箱傳遞動力到前軸，如果你有越野需求的話，可以選擇四輪驅動的車款，只不過動力不大的狀況下，你可能會覺得有點無聊，但原廠表示這輛車是專門為了想要享受大自然且有小孩的家庭所設計，因此在懸吊的調整上考量到穩定性、舒適性以及抓地力，而價格方面售價在180.4萬～223.85萬日圓之間，折合台幣41.7萬元起，看了著實有些羨慕，這樣的價格在台灣只能買半輛車而已。

現今方正的外觀相當受到歡迎，而這輛車上市之後訂單表現也相當亮眼。
現今方正的外觀相當受到歡迎，而這輛車上市之後訂單表現也相當亮眼。
車內鋪陳相當簡單，但是該有的科技配備一項也沒有少。
車內鋪陳相當簡單，但是該有的科技配備一項也沒有少。
搭載9吋的車載娛樂系統螢幕，倒車顯影以及環景系統一應俱全。
搭載9吋的車載娛樂系統螢幕，倒車顯影以及環景系統一應俱全。
雖然車身尺碼相當小，但是透過將前後軸儘量往車外移動，創造出良好的車室內部空間表現。
雖然車身尺碼相當小，但是透過將前後軸儘量往車外移動，創造出良好的車室內部空間表現。
座椅採用了防潑水材質，經常去露營的話就會知道這樣的設計有多棒。
座椅採用了防潑水材質，經常去露營的話就會知道這樣的設計有多棒。
車室空間有多種運用安排，高車身的設計可以放下不少長型物品。
車室空間有多種運用安排，高車身的設計可以放下不少長型物品。
Delica Mini可以符合多種生活型態，重點是一輛車才賣41萬台幣，相當令人羨慕。
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