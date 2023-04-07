BMW大鼻孔形象教育從幼兒開始 連Baby Racer也走M3式樣

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW最令人印象深刻的就是車頭的雙腎型水箱護罩，當然其樣貌這幾十年來有著許多改變，近幾年的風格就是不斷放大，不論在7系列、X1或是X7上面都可以看到超大的鼻孔，而最讓人有所爭議的應該就是先前M3/M4身上的直式鼻孔設計，許多人認為很醜，而BMW也從善如流把這樣的特色在非BMW M的3系列上取消，因此想要這類的設計只能在4系列上看得到，不過BMW設計師並不認為這樣的設計不好看，那只是你們常人不懂得欣賞，現在他們要教育小朋友這是一項好看的設計，而該品牌的Baby Racer幼童遊樂車就使用了這樣的風格。
Baby Racer這個產品已經存在30幾年，現在進入到了第四代的設計，雖然在尺寸或者是硬體上更動非常細微，但造型可以說是所有人買他的原因，而這輛車原廠沒有表示是使用哪一輛量產車作為靈感，但鼻孔很明顯就是M3/M4的造型，我們必須承認這看起來真的很帥，任何一個小朋友都會非常喜愛，而從小灌輸他們這就是BMW的外觀，長大後他們就不會覺得大鼻孔很奇怪了，不過值得提到的是這些車輛大部分材料是經由回收原料打造，所以他還有一點環保的概念在內，其價格說真的也不貴，一輛車129美金，折合台幣不到4,000元，但如果你想要有BMW M的彩繪貼紙，要加價13美金(約台幣400元)，從小就教導大鼻孔造型之外，還不忘告訴他們選配的重要性，真的是一台教育意義十足的車輛。