第一季總量超越2022年！台灣汽車市場3月份迎來近18年最亮眼成績！

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今年春節來得早，但年假過後的淡季不僅稱不上明顯，即便2月也有32,819輛好成績，甚至才3月便迎來銷售熱潮，44,161輛的掛牌數比起2月足有34.6%的成長，就算與2022年相比也迎來12%的進步，同時更創下自2006年以來3月份同期最佳成績(2005年3月為47,737輛)。
而也因第一季於3月正式結束，總計111,768輛總掛牌數不僅比起去年同期再多出7,424輛，較2022年進步幅度達7.1%，同時若按去年最終銷售總量約為第一季掛牌數4倍的狀況推估，2023年最終總銷售量甚至有可能重回45萬輛大關附近，當然，前提是全球政經局勢持續穩定的狀態下。
歷年3月與第一季表現比較表
再分析3月份數據，可發現僅管冠、亞軍仍穩穩為Toyota與Mitsubishi/CMC所佔據，但第3名則又被Lexus所拿下，這也是今年前3月Lexus第二度壓制住Mercedes-Benz的攻勢(2月Lexus亦為第3名)，至於第4名則為Honda所取得，以其相對簡單的車系編成外加已屆改款期程的銷售主力CR-V，能取得3,092輛成績可說極為強大，這也讓Honda成為本月份最後一個掛牌數超越三千大關的熱銷品牌。
而第5名位置則為同樣令人驚豔的Tesla所奪，2,529輛的實績你當然可以歸功為Model Y的大量到港，但近年該品牌強大的銷售能量絕對不容小覷，至於第6~10名依序為Ford、Nissan、Mercedes-Benz、Hyundai與BMW等老面孔，Mazda則以1,300輛名落孫山。
2023年3月汽車品牌銷售排名
隨著全球汽車供應鏈與產能、船運逐步回復正常化，近期各車廠多數表示缺車狀況預期將逐漸改善，當前首要任務便是讓前陣子的大量訂車能夠盡快交付車主手上，也就是説在可見的未來，候車期將可望越見縮短，直至疫情前完全正常狀態為止，再加上本地經濟景氣曲線未見明顯波動，穩定向上的趨勢仍舊不變，因此2023年台灣汽車市場確實頗有樂觀的本錢，事實上，從第一季極為亮眼的銷售表現適足以證明這一點。