特企／《跑跑卡丁車：飄移》推出全新PVE模式「工廠RUN」

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在季前賽開啟後，有許多賽車手們針對賽車的平衡給予了許多意見，因此官方在維持所有賽車基本性能的方向性前提之下，讓玩家能夠根據喜好與環境選擇賽車，將尖峰、合金、馬拉松等部分賽車的等級性能最大值進行了調整。以稀有等級的尖峰來說，原本在速度、加速等性能都可以統一各自加上6個齒輪，更新後在速度上最多可以加到7個齒輪，不過與此同時在加速時間上就只能分配到最多5個齒輪，在相同的總數下，可以針對各個性能做出差別化的調整。
為減輕玩家們的負擔，同時在本次更新後，下調齒輪重置需要花費的 Lucci。原本在高級等級進行重置時，費用為7,000 Lucci，稀有等級費用為14,000 Lucci，變更為不限等級只要消耗 5,000 Lucci 就能進行重置與齒輪重新分配。
不僅如此，本次更新同步開啟玩家們合力進行比賽的第一個PVE模式「工廠RUN」。趙栽胤總監表示：「這是為了賽車手們在進行遊戲的同時，也能夠間接體驗到《跑跑卡丁車：飄移》劇情而準備的遊戲內容。」這個模式是由4名玩家組成一個隊伍與36台的AI機器人競爭，並以Season 1主題「工廠」為背景展開一系列的劇情。「工廠RUN」的開放時間至Season 2更新前，玩家們可以在此期間盡情享受。
Season 1 開啟一個月… 支援家機服務，引起歐美競速類型玩家的關注
《跑跑卡丁車：飄移》於3月9日Season 1 開啟的同時，正式支援家機服務提供跨平台遊戲環境，作為全球發布的賽車遊戲，目前仍然持續地在世界各地擴展中。特別是 PlayStation 4 與 Xbox One 服務開啟時，受到了熟悉家機裝置的歐美玩家們的關注。
趙栽胤總監表示：「我們會持續收集各地區賽車手們提供的反饋，以此為基礎，持續思考如何帶給玩家們遊戲樂趣的方法，並進行開發。如同本次公開的新模式，下個月開啟的Season 2預計也會展現各式各樣的遊戲內容，還請賽車手們多加關注了。」
Season 1相關活動與線下賽事火熱進行中，更多《跑跑卡丁車：飄移》的最新資訊請參考官方網站。