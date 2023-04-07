▲ 裕隆集團幸福輪轉手培力南迴協會轉型偏鄉合法客運業者

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台東南迴偏鄉長達118公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟1500元白牌車或是叫救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆集團自2019年至今持續支持南迴協會，投入裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務資源，由集團旗下裕隆汽車、裕融企業及納智捷贊助；格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，透過在地南迴協會招募志工司機，運用裕隆集團提供之LUXGEN V7、中華得利卡、菱利等多元車型投入偏鄉醫療、方舟教室孩童就學與公益餐車的移動交通創新服務方案，導入Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，計劃串聯南迴協會與众社會企業等公益策略夥伴關係，協助培力南迴協會在地營運偏鄉永續公益交通循環經濟模型。
在裕隆集團長期ESG永續計畫培力下，南迴協會已累積逾三年在地交通營運管理之經驗，逐步建構起自營車隊的能力。計畫導入智慧科技輔助的派遣系統，並透過培力在地原鄉義務駕駛，建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，穩定出勤增加在地就業機會，提供民眾彈性、及時預約運輸服務，為南迴偏鄉地區弱勢民眾與醫療需求長者、行動不便者點到點接送服務，以降低空趟成本、高彈性接送。
在台東縣政府及交通部公路總局高雄區監理所的輔導之下，南迴協會在今年順利取得巿區客運營業證資格，由NGO組織轉型市區汽車客運業者，並順利將南迴協會投入公益交通服務的愛心巴士轉型為幸福巴士公共運輸，8/31在台東南迴達仁鄉土坂集會所辦理「南迴有愛、幸福無礙，達仁鄉幸福巴士2.0」啟用典禮，開通五條路線主要接送居民前往鄰近大武鄉購物、就醫、就學及轉乘其他運具，及太麻里鄉金崙村就學及轉乘，滿足部落民眾就學及基本民行等需求，更讓居民到鄰近鄉鎮就學、採買及洽公等更便捷，此模式並接軌導入臺東縣政府TTGO交通預約媒合服務平台，未來平台將整合台東縣內觀光、交通、偏鄉、社福等多運具派遣服務，達到跨區域、跨服務、跨載具，跨車隊，將偏鄉運輸效能與效益極大化，解決偏鄉出行不易的難題。
裕隆集團從交通出發，認為「改善一個交通問題，能夠改善一整個家庭」。裕隆集團以永續ESG計畫推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」，經委託專業顧問單位為專案導入社會投資報酬評估(簡稱 SROI)成果為10.68，也就是「投入1元的成本，創造出10.68元的社會價值」。南迴公益交通專案對於偏鄉交通永續發展與地方創生的社會影響力貢獻，在今年獲遠見雜誌CSR暨ESG企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎，以及TSAA台灣永續行動獎「SDGs3」銀獎肯定。
裕隆集團期許「幸福輪轉手」培力南迴協會創新開展永續交通發展脈絡，未來可提供台灣偏鄉交通服務場域可複製模型參考，持續開展在地永續營運與合法的交通與移動方程式，透過跨域與多元的運用，持續擴展綿密交通網絡，以交通為載體，導入生產力與購買力，進一步促成以服務帶動地方，用運輸催生產業，使地方創生事業永續目標。