首屆 Speed & Crafts 機車改裝工藝大展 圓滿落幕
首屆 Speed & Crafts台灣機車改裝工藝大展暨冠軍賽圓滿落幕，三日(3/31~4/2)觀展人數高達5,000人次，也誕生首位台灣冠軍，分別為「無限改裝組」冠軍-2LOUD Custom 車廠及「性能改裝組」冠軍-FANGSTER車廠！由業界48組好手參賽，除選出無限改裝組前五名及性能改裝組前三名外，還包含由大會主辦人世界冠軍 葉韋廷、三位傳奇大師、專業媒體及品牌選出的各自佳作，總計共27個獎項，規模、評選機制和參與人數皆比肩海外經典大賽，為台灣機車改裝工藝界立下空前的里程碑！
2GameSome - 有車賞
無限改裝組冠軍得主『2LOUD Custom』，此次帶來多款驕傲作品參賽，不只收下冠軍，還包辦該組第四名等共5大獎項，更有機會獲世界冠軍葉韋廷親傳秘技，參戰海外大賽，挑戰下一來自台灣的世界冠軍頭銜！冠軍作品W803 CUSTOM BOBBER，是由KAWASAKI W650 改裝而成，非常符合2LOUD Custom 品牌理念，「出廠的車必須要帥，不拘泥於任何改裝風格與車系限制，做出最符合車體的改裝，呈現出車的價值與意義」。而手工無限改裝組亞軍-AFS custombikes 阿法斯訂製廠作品-啵(SYM 金旺90)也獲眾多粉絲肯定，獲得亞軍及三個佳作獎項，也是此次展會的紅牌得主之一。