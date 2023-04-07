▲ Kia 全車系 3 月訂單突破 1,300 張，領牌破 700 輛，交車狀況漸趨穩

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深受首購族群喜愛的The Picanto車系，以其立體紋路鍍鉻飾條結合頭燈燈眉，搭配Tiger Eye Line虎式造型水箱護罩，展現小巧有型的外觀風格。在投射式頭燈與四點式LED日行燈、M型LED前衛造型尾燈、鯊魚鰭造型天線烘托下，為這部都會小車賦予更強烈的個性化風格，勾勒出不論誰都難掩心動的討喜扮相。
而以跨界車格展現不凡樣貌的The Stonic，除了家族式的虎鼻式造型水箱護罩外、撞色三氣孔GT-line專屬運動化外觀造型設計，更為其增添濃厚運動作風；辨識度極佳的四點式LED日行燈、Tiger Eyeline造型頭燈與金屬幾何造型外飾LED霧燈，則讓人過目難忘，搭配專屬雙色搭配、GT-line專屬鋼琴烤漆外後視鏡、17吋雙色切削輪圈、與車尾跑格化雙邊尾飾管，強大的運動基因蘊藏於休旅本色。The Stonic更搭載同級罕見的1.0T 48V智慧油電動力，成為Kia旗下新世代新能源車款之一，並創下19.9km/l一級節能油耗表現(註2)。
甫於2023年第一季全新上市的The Ceed Sportswagon MHEV，在全新專屬車色夜幕綠、墨鐵灰的妝點下，以優雅流線的車身輪廓，在國內帶起一波歐洲旅行車浪潮。The Ceed Sportswagon MHEV的虎式造型水箱護罩、三箭式LED日行燈、飛箭式前保桿設計、C柱半月鍍鉻設計、旋鏢式LED尾燈、225/45 R17五幅式雙色鋁圈等獨到的外觀設計，更徹底打動人們渴望追求自我、享受旅程的深層想像。The Ceed Sportswagon MHEV，採用全新48V 智慧油電系統，其搭載的Smart stream 48V Mild Hybrid 1.5T渦輪增壓汽油直列式4 汽缸引擎，擁有節能舒適與高效能等優勢，可輸出 160ps 最大馬力，且25.8 kg-m扭力峰值在1,500rpm即全數輸出，不僅動力表現出色，油耗表現更達19.0km/L 的優異水準(註2)。
引領Kia新能源車款陣容的 The Kia EV6，是Kia首款以全球電動車模組化平台(E-GMP)為基礎打造的新世代電動車，除了擁有先進高效的電系統外，車艙配備亦是劍指頂尖規格，雙12.3吋全景曲面顯示螢幕、64色可調氣氛燈、一鍵切換數位控制面板、E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統、Qi手機無線充電功能與14具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統(附ASD引擎聲浪模擬系統)，不僅展現Kia品牌於新能源科技的傲人實力，更以滿足市場期望的產品編成與配備水準，深受前瞻車迷的喜愛。
全新進口極致休旅The Sportage，自上市以來已為進口中型休旅市場樹立全新標竿。The Sportage車艙搭載過去僅見於豪華品牌的雙12.3吋全景曲面顯示螢幕，搭配64色可調式氣氛燈及一鍵切換數位控制面板、X-line專屬深灰木紋飾板以及深色黑頂棚，與金屬車踏板，提供一流的視覺享受與充滿科技感的座艙氛圍，8具Harman/Kardon®頂級音響系統，更為車主帶來優質的天籟美聲。
Kia總代理台灣森那美起亞針對全車系推出多項購車優惠：上市即熱銷的The Ceed Sportswagon MHEV，本月入主可享雙鏡頭行車紀錄器、LED車門迎賓燈、LED後廂尾門燈專屬精選配件；The Sportage、The Sorento及The Carnival，可享各車型專屬禮遇配件組，最高價值超過市值4萬元；The Picanto及The Stonic，享有首年低月付或低頭款2.2萬的優惠方案，另外The Stinger與The EV6同樣享有專屬優惠。敬邀所有喜愛Kia的前瞻車主，親臨全台展示中心現場，感受「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，共同邁向永續移動的未來。
本月入主Kia商用車卡旺K2500車系，除可享首年低月付6,000元起、再享三年12萬公里全車原廠保固。此外，台灣森那美起亞於4月起，將於全台展開卡旺巡迴展示活動：4/8(六)-4/9(日)於台中家樂福西屯店、4/22(六)-4/23(日)於台南家樂福仁德店、5/6(六)-5/7(日)於高雄家樂福鼎山店，歡迎所有頭家們把握此一入主良機。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line / GT-line
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 67.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.4汽油時尚 / 驚豔
|73.9 / 79.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|The Sportage
Trendy / Apex / X-line 4WD
|116.9 / 126.9 / 137.9
|專屬禮遇：
原廠車側踏板組(市值NT$18,000)
原廠16色氣氛燈組(市值NT$10,000)
防水腳踏墊組(市值NT$6,500)
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento
豪華七人 / 豪華六人 / 旗艦七人 / 旗艦六人 / 旗艦進化六人
|152.9 / 158.9 /167.9 / 173.9 / 196.9
|精選配件組(價值4萬元)或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|155.9 / 171.9 / 175.9 /191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(價值逾4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Stinger 汽油2.0 EX / 2.0 GT LINE / 3.3 GT AWD
|155.9 / 185.9 / 235.9
|2.0 EX 升級19吋鋁圈 (價值50,000元)
2.0 GT-Line & 3.3 GT AWD升級BVM盲區顯影輔助系統 (價值50,000元)
專屬理財專案
五年不限里程全車原廠保固
|The EV6
Light標準版 / Air標準版 / Air增程版 / GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 181.9 / 197.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
|The Ceed Sportswagon
Apex Mild Hybrid
|109.8
|專屬禮遇：
雙鏡頭行車紀錄器(價值14,000元)
LED車門迎賓燈 (價值8,000元)
LED後廂尾門燈組 (價值8,000元)
|卡旺 K2500
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|首年低月付6,000元起三年12萬公里全車原廠保固