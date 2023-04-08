國寶級雪莉酒！英蓋爾引進艾比酷羅酒莊　1931年售1.8萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾比酷羅酒莊(Toro Albalá)的起源可追溯到1844年，西班牙盧希亞自治區的Castillo de Aguilar Frontera城堡，Albalá家族就在這座城堡旁的La Noria風車中建立了一個小酒窖，當時的釀酒技術與商業模式尚未發展完全，只能在家中的小酒館販售，直到1922年，在小鎮的舊發電廠改建後，才成為了葡萄酒工藝的瑰寶，而1970年酒莊傳承到現任負責人Antonio Sánchez手中後，開始著重酒莊的獨特個性，並專注於生產年份酒款，艾比酷羅酒莊更被評為「西班牙100家黃金酒莊」之一，在世界各地的頂級餐廳都可見到其酒款。
在16、17世紀的雪莉酒全盛時期，雪莉酒在歐洲曾被譽為「世上最好的葡萄酒」，包括英國女王伊莉莎白一世、溫布頓公爵、莎士比亞、邱吉爾等名人，都對雪莉酒情有獨鍾，莎士比亞甚至稱雪莉酒為「裝在瓶裡的西班牙陽光」，雪莉酒最大的特色，在於獨特的Solera釀造系統，在三層堆疊的橡木桶中，由陳年最酒的最底層先取出1/3來裝瓶，再由陳年次久的上一層取出1/3補入，以此類推，最新的酒則補入最上層的橡木桶裡，由於橡木桶裡混合了多種年分的雪莉酒，因而造就多樣的色澤、甜度、香氣與豐富口感。
艾比酷羅酒莊位於P.O.D Montilla-Moriles產區，這是西班牙盧西亞自治區內最大的葡萄酒產區之一，有著適合種植及釀造雪莉葡萄酒的Albariza白堊土，因此該地的Fino雪莉酒特別知名，艾比酷羅酒莊在釀造葡萄酒時，不僅保留傳統釀酒系統，也很注重每個細節，例如手工瓶身上的標籤是使用天然紙張或橡木等優質材料手工製作，瓶身也以手工標上瓶號、批次、年份、容量與簽名，最後再以獨特印章蜂蠟密封，對於細節的要求相當講究。
艾比酷羅酒莊莊主Antonio Sánchez致力於創造獨特性，在每款陳年酒液中發掘其特殊價值，例如Don PX Ginés Liébana 1937這款酒使用西班牙安達盧西亞自治區知名畫家Ginés Liébana的畫作為標籤，並以他的名字命名，1937年則是酒莊精選的出產年份，在2019年裝瓶前，高貴優雅的酒液已在艾比酷羅的酒窖中沉睡三代之久，酒款更獲得知名酒評家Robert Parker給予96分高分。
Don PX Ginés Liébana 1937具有葡萄乾、無花果、椰棗和李子的香氣鮮明，結合烘烤橡木的溫暖味道與氧化陳年所產生的香脂氣息，入口後，豐盈甜美的滋味充斥口中，存放在美國橡木桶的時光淬鍊使得酸度和苦味達到良好的平衡。尾韻持久怡人，帶有葡萄乾、椰棗、咖啡與烤麵包香氣。
另外像是Marqués de Poley Amontillado 1951這款雪莉酒是由Fino雪莉酒氧化陳年後而製作完成，在酒花的保護下，酒液不會受到氧氣影響，有著淡檸檬黃的酒色。艾比酷羅在其最優質的Fino雪莉酒中再加烈酒，提高酒精濃度，使得酒花無法生存，酒液在失去酒花後，就開始了漫長的氧化陳年過程，經過悠長時光緩緩流逝，成就這款高度複雜的Amontillado雪莉酒，更獲得知名酒評家Robert Parker給予95分的高分肯定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！