【車勢星聞】電影《速命道》傳承家族「速度之魂」，劉德華情義相挺故友柯受良

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監製邱瓈寬「寬姐」表示「『黑哥』柯受良是大家的好朋友，非常感謝劉德華情義相挺，一口答應特別演出」。「寬姐」說「黑哥」柯受良當年飛越黃河的創舉，如今依然無人能及，柯家兄弟今天選擇用「飛車」的映像致敬自己的父親，瞬間永恆，她也感到很欣慰。「電影裡劉德華演的就是『一代車神』，與現實裡面的『黑哥』可謂某種跨時空的合作，意義非凡」。邱瓈寬說，劉德華與「黑哥」柯受良淵源甚早，一起拍過電影，還一起合唱金曲《笨小孩》，惺惺相惜，所以得知柯有謙籌備《速命道》，劉德華很阿莎力一口就答應。「華仔」戲裡面的角色「大尾」意外痛失最愛的家人，內疚、懊悔與失落之痛，深深烙印在他原來滿是傲氣的靈魂，他在電影裡亦正亦邪，與瘦子飾演的「小樂」是敵人，卻也亦師亦友。邱瓈寬說：「戲裡別的角色是以速度求勝，劉德華的角色卻是以速度求敗，角色很難演繹，除了劉德華，真的是不作他人之想」，「除了是力挺故人之子，我想劉德華答應特別演出，是因為他了解這電影裡面有柯家血液裡的『速度之魂』，畢竟他和『黑哥』非常相知。」「之前張惠妹最新的單曲《離別總是那麼突然》，就「代言」劉德華的角色，不單是張惠妹本身在唱，也要進入劉德華的視角來演繹。」；電影《速命道》將於2023年4月27日全台上映。