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漆藝巔峰與傳承　藝術巨擘王清霜講座國美館登場

▲今（8）日漆藝大師王清霜講座，下午2點在國美館演講廳舉辦，藝術家王清霜（中）雖已百歲高齡，亦親自出席。（圖／國美館提供）
▲今（8）日漆藝大師王清霜講座，下午2點在國美館演講廳舉辦，藝術家王清霜（中）雖已百歲高齡，亦親自出席。（圖／國美館提供）

記者黃仁杰／台北報導

文化部所屬國立台灣美術館致力於重建臺灣藝術史工作，扎根藝術教育與推廣，自2021年起舉辦「台灣藝術家經典講座」，已成為年度盛事，藉此讓更多關心台灣美術的民眾能與藝術家、藝術家家屬或相關專家學者面對面，落實將藝術帶入社會的理念，讓社會大眾了解台灣藝術的價值。

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今（8）日漆藝大師王清霜講座，下午2點在國美館演講廳舉辦，由國美館館長廖仁義、藝術家王清霜之子王賢民、國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉主持，以及國立台北藝術大學建築與文化資產研究所所長暨王清霜傳記作者江明親等出席，藝術家王清霜雖已百歲高齡，亦親自出席，講座吸引許多民眾到場，反應熱烈。

王清霜1922年出生於台中神岡圳堵村，因緣際會與漆藝相遇、與漆藝相生。王清霜不僅僅是藝術家，也是優異的產業實踐者；他是不懈的工藝推廣者，也是心懷傳承的教育者。他的人生歷程和臺灣工藝的脈動緊緊相連，而在每次的起伏中，堅實的技藝實力、美的敏感度與面對挑戰的創意、寬廣的視野格局，讓他每每走出生命的新境，也同時帶領台灣工藝走出新徑。

此次講座，將王清霜辛苦耕耘的藝文成果帶進大眾的視野，亦牽引出國人對漆藝及臺灣美術的認同與共鳴。本場次的專家學者會以大師的人生經驗、作品賞析、風格流變和影響力為核心，鉅細靡遺地將他的精神與美學堅持傳遞給國人。

國美館於去（2022)年出版「家庭美術館―美術家傳記叢書」10位藝術家的傳記及完成「臺灣傑出藝術家紀錄片」5位藝術家的紀錄片，於今（2023）年3月11日開始，為這些資深前輩藝術家於國美館辦理「臺灣藝術家經典講座」，預定辦理11場次。其中，親自到場講演的藝術家有夏陽(網路線上)、梁秀中、林智信、簡嘉助、洪根深、陳正雄、黃銘哲及謝棟樑；吳昊與鐘俊雄則由家屬或傳記作者代表出席。透過本講座所搭建的對話平台，讓大眾深入了解臺灣藝術家的生命印記與我們生活土地的關連性，以及他們對創作一生懸命的堅定與執著。

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