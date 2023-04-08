漆藝巔峰與傳承　藝術巨擘王清霜講座國美館登場

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王清霜1922年出生於台中神岡圳堵村，因緣際會與漆藝相遇、與漆藝相生。王清霜不僅僅是藝術家，也是優異的產業實踐者；他是不懈的工藝推廣者，也是心懷傳承的教育者。他的人生歷程和臺灣工藝的脈動緊緊相連，而在每次的起伏中，堅實的技藝實力、美的敏感度與面對挑戰的創意、寬廣的視野格局，讓他每每走出生命的新境，也同時帶領台灣工藝走出新徑。
此次講座，將王清霜辛苦耕耘的藝文成果帶進大眾的視野，亦牽引出國人對漆藝及臺灣美術的認同與共鳴。本場次的專家學者會以大師的人生經驗、作品賞析、風格流變和影響力為核心，鉅細靡遺地將他的精神與美學堅持傳遞給國人。
國美館於去（2022)年出版「家庭美術館―美術家傳記叢書」10位藝術家的傳記及完成「臺灣傑出藝術家紀錄片」5位藝術家的紀錄片，於今（2023）年3月11日開始，為這些資深前輩藝術家於國美館辦理「臺灣藝術家經典講座」，預定辦理11場次。其中，親自到場講演的藝術家有夏陽(網路線上)、梁秀中、林智信、簡嘉助、洪根深、陳正雄、黃銘哲及謝棟樑；吳昊與鐘俊雄則由家屬或傳記作者代表出席。透過本講座所搭建的對話平台，讓大眾深入了解臺灣藝術家的生命印記與我們生活土地的關連性，以及他們對創作一生懸命的堅定與執著。