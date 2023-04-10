未來趨勢不可擋？Apple CarPlay正在被車廠唾棄
對於新車的買家來說，許多人都期望著車輛可以擁有Apple CarPlay以及Android Auto的功能，這項科技讓消費者可以迅速將自己的生活與車輛連結，一切的控制都可以透過手機來完成，但似乎有不少車廠認為這麼做未來恐被兩大科技巨擘給控制，尤其是電動車廠並不想要這麼做，像是特斯拉Tesla就沒有開放與手機的連結，而美國新興電動車大廠Rivian也是如此，他們現在表示未來也不會這麼做。
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不可否認地，當Apple CarPlay以及Android Auto開始於市場普及，許多人買車都會考量車輛是否擁有這個功能，這些軟體已經成了許多人購車的標準，Apple更直接表示有高達79%的新車購買者並不會考慮購買沒有搭載CarPlay的車款，因此如果不搭載這些功能的話，那麼很可能就會失去許多潛在客戶，但是Rivian的創辦人表示不論是CarPlay或者是Android Auto都不在品牌的戰略軟體開發當中，他們希望自己可以負責車輛的軟體並且透過無線更新來維持作業的順暢度以及程式的內容。 其實Rivian也不是第一家這麼做的人，早在先前特斯拉就已經開出第一槍，直到現在他們還是沒有將車載娛樂系統交給別人，而銷售量的表現也沒有因為這樣就減低，此外通用汽車在這個月初也表示將會從2024年開始於電動汽車當中禁止使用Apple CarPlay以及Android Auto，但是這個消息一出卻受到大量的顧客批評，因此未來的動向還尚未知曉，但可以確定的是CarPlay功能已經深植人心，車廠如果不想把這個軟體的錢給別人賺走，那麼就要開發出使用體驗更好的替代品，否則要人再去使用那難用的車機配備，確實會讓買家感到不爽，進而使得銷售量下滑許多，造成整個品牌開始走下坡的情形發生。