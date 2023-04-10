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台灣米其林輪胎推「搶先機換享六千金」活動！加碼再抽六千元購物金

▲ 台灣米其林輪胎推「搶先機換享六千金」活動！加碼再抽六千元購物金
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2GameSome - 有車賞

政府普發 6,000 元現金政策正式上路，日前財政部已開放民眾進行上網登記多元的領取方式。四月份將迎來梅雨季節，輪胎的排水性不佳可能導致打滑現象；緊接著六七月的夏日高溫，容易讓胎壓升高，加速輪胎老化等等，都有可能影響出行安全，台灣米其林配合普發 6000 元政策，搶先祭出優惠方案，讓消費者用「現金換安心」，以超值優惠，選擇高品質、優異性能直到最後一里的米其林輪胎，行車安全再無後顧之憂。

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輪胎健檢趁現在 用普發現金換安心

迎來勞動節與端午節等連續假期，為加強出遊以及行車安全意識，台灣米其林鼓勵消費者在政府普發現金政策上路的同時，為愛車安排一場健檢，只要車胎上的任一側達到磨耗指示點，就代表胎紋不足，很有可能造成行車安全疑慮，或胎壓異常及輪胎老舊等問題，都可能使旅途無法玩得盡興。台灣米其林敬邀車主用現金換安心，2023 年 4 月 10 日至 5 月 31 日於台灣米其林輪胎官方網站公告之銷售店點，購買四條 15 吋（含）以上輪胎（不含輕卡胎），並於台灣米其林輪胎 LINE 官方帳號完成相關資料登記，即享總價值 600 元樂 FUN 券及肯德基、必勝客超值優惠券等，加碼再抽限量 66 名六千元瞎拼購物金！台灣米其林輪胎力求「優異性能 直到最後一里」的企業宗旨，使輪胎性能不因時間推移而磨耗，長期保障車主與愛車的安全，安心放心旅途更順心，想用 6000 元換安心，購胎換胎就趁現在！

活動詳情請查詢台灣米其林官網。

台灣米其林官方網站：  http://www.michelin.com.tw/

台灣米其林輪胎LINE官方帳號： line://oaMessage/@smd2831q/

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