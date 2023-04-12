名家論壇》陳冲／高端與防疫險同病相憐

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談起保單熱賣，不禁想起1997年宏福人壽烏龍保單事件，事後我在次長任內負責周旋善後，當時曾告知保險司同仁: 保單熱賣，業者不要急著慶功，很可能是保單設計出了問題，熱賣就是消費者/市場給予保險公司的警訊回饋。25年前，宏福人壽42天內同一保單收入高達38億，保戶及業務員的「熱烈歡迎」，公司未能及早因應，造成鉅額損失，以致公司易手經營。沒想到，於今問題更為複雜慘烈，參雜有不少非保險因素。
首先，原來防疫險理賠以住院為出險主因，保費也以此為計算基礎，去年政府出面「協調業者同意」，改以居家照護為標準，姑不論沒住院何來損失/損害，這其中有多少道德風險？影響當初保費核算？最有意思的是官方表示是為了解決醫療量能不足問題，那保險公司理賠量能乃至財務健全性，以及整體保戶(尤其是非防疫險保戶)權益又如何維護?豈非以鄰為壑。
其次是衛福部相當自豪的清零政策，每日舉辦確診「嘉玲」記者會，突然改為與病毒共存，市場的回應就是保單爆量，續保、新約同時卡位，業者核保程序也在政府關切下亂成一片，風險意識蕩然無存。壓死駱駝最後一根稻草，則是所謂「快篩陽視同確診」，完全動搖損失率與保費計算的基礎，更遑論罔顧風險胃納的觀念，業者加班完成承保，吃力又不討好。令人費解的是，九合一選舉後，理賠案件已消化殆盡，衛福部才慢條斯理於上月公告刪除快篩檢驗條件，相信保險界也不明就裡。
高端事件，衛福部長雖曾多次在記者會釋放疫苗研發訊息，股價隨之而起，經過約兩年的調查，有兩人被起訴，媒體已多有評論，在此就不做探討。但是縱觀起訴書敘述，高端公司股票進出，應涉及證交法第155條操縱股價(七種態樣)、第157條(歸入權)、第157-1條(內線交易)，檢方認為「這不是人為炒作」，「這是國家政策」，也說明經櫃檯買賣中心查核2020/10至2021/12近四百天的交易，並無違反證交法行為云云。但鑑於本案過程高潮迭起、扣人心弦(股價曾飆漲達306元)，國人矚目，似應將有關單位查核經過詳細公布，凸顯查核人員辛勞，也可讓關心國人了解，如何股價如此震盪，其中並無違法之處。同時更要肯定政府各級官員在防疫期間周旋於敏感股市，可以不染塵埃若是，值得學習。
高端與防疫險，同病相憐，就不要虧待了有關人員吧！
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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