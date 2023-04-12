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近日在中國的工業和信息化部出現了全新的車型文件，這輛MG的純電跑車已經準備好要登場了，從文件揭露的消息來看，這輛車的尺碼長為4,535mm、寬1,913mm、高1,329mm，軸距為2,690mm，關於電池的容量並沒有公佈，不過車重來到2,210公斤，輪圈則有19吋以及20吋兩種配置，胎寬則是前245後275，大家更在意的是馬達功率部分，這輛車將有雙馬達的配置，前馬達為150kW，換算成馬力約為201匹，而後馬達為250kW，馬力約為335匹，綜效馬力可以突破500匹之譜，而極速則是設定在200km/h。
這輛車的尺碼設定比Mazda MX-5稍微大了一些，但是在車重方面突破兩噸，對於一輛小跑車來說將會是個重傷，雖然電動車款的加速非常猛爆，不過在彎道表現上可能會有所影響，但整體造型看起來頗為帥氣，唯獨上方的軟蓬機構看起來有些突兀，感覺設計上還可以再加把勁，車位的尾燈設計面積非常大，下方的擴散器則彰顯了跑車風範，目前尚未公布這輛車的上市日期，不過之前原廠已經表示將會在2024年的時候上市，而MG也早在2021年開啟了這輛車的預購，當時有超過5,000位車主花費約5,000台幣進行預購。