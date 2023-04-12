▲ 冒險瘋潮 Wheels Adventure 2023 全新鍛造輪圈於 SGT4 登場

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RWB Wheels - 不羈藝術的個性化基因
源自日本並延續 RWB 品牌創辦人中井 啟（Akira Nakai）對改車藝術的極致追求，RWB Wheels 以濃烈視覺風格創作多款適用於寬體車的雙片鍛造鋁圈。本次 SGT4 展出的 2023 年度新品 TQLIWAQ 以多幅爪形與深唇為設計特色；而 VAI 則是以寬幅切割窗口為獨特造型，兩款新品皆為改裝老靈魂注入與眾不同的美學革新。
美國 305FORGED Wheels – PR305 與 305Offroad 鍛造系列
來自邁阿密的 305FORGED Wheels 展示了甫於去年年底美國最大改裝車展 The SEMA SHOW 發表的多款鋁圈，其中又以美國知名輪圈 Forgiato 的前傳奇設計師 PABLO RUIZ 的系列聯名款輪圈 PR305 Series 最為吸睛。活動現場展出近千萬的稀有賓士敞篷 G-Class 搭配最新 PR305 Rover 22 吋鍛造鋁圈，並結合網路駕馭平台 Road 2 Drive 駕途中 的露營品牌聯合打造時下最夯戶外露營生活情境，成為活動會場別具風格樂趣的展出焦點。此外，305Offroad 越野系列鋁圈以時髦設計與耐用性為最大特色，讓喜愛挑戰豐富路況的玩家們有更多樣化的選擇。
305FORGED 品牌創辦人Gus Baldor 將性能與美學極致融合，整合耐用性與設計工藝的美型力，打造輪圈界的夢幻逸品。通過全球各項嚴格標準檢驗的 305FORGED 提供多種輪圈式樣與顏色，最著名的 ULTIMATE FORGED SERIES 鍛造系列與客製化多片式鍛造系列以潮流運動風成為最受新生代車主喜愛的美國鋁圈潮牌。
美國 SRC Group - 性能玩家 完美百搭
美國汽車零配件品牌 SRC Group 以精巧的設計工藝打造能與各品牌車身完美結合的套件組， 2023 年 SRC Group 將產品範疇延伸至鋁圈設計，發表多款全新鍛造鋁圈，以打造跑格視覺的高質感設計創作輪圈美學新視界。
Road 2 Drive 駕途中 – 分享駕馭生活
『Road 2 Drive 駕途中 』平台主理人凱哥經常於社群分享其熱愛駕馭與戶外體驗的豐富生活，因而與動升有限公司旗下代理之鋁圈品牌有多次互動。在本次的 SGT4 第四屆台灣汽機車改裝暨街頭文化祭特別以 305Forged Wheels 的 『冒險瘋潮 Wheels Adventure』展出一系列 Road 2 Drive 駕途中的露營周邊商品，將駕馭、改裝鋁圈與冒險生活的樂趣氛圍豐富呈現。