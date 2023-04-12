台灣戴姆勒亞洲商車首次參與 2023 台北國際汽機車零配件展！多樣零件齊亮相
▲ 台灣戴姆勒亞洲商車首次參與 2023 台北國際汽機車零配件展！多樣零件齊亮相
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2023-04-12 17:25:01
FUSO 及 Mercedes-Benz Trucks 商用車台灣總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」首次參與【2023 台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）】，現場展演由FUSO品牌挹注研發技術所研製的原廠零件、超值零件及再生零件，豐富後勤產品選擇，另外 Mercedes‑Benz Trucks 品牌以超過 125 年打造車輛和零件的製造經驗，所監製的原廠零件，展現雙品牌在戴姆勒集團的科技技術。在拓展高品質售後服務體系的同時，更依每位車主不同階段的需求提供多元產品，有效降低養護成本、兼顧經濟效益性。
DTAT 首次參與 2023 台北國際汽機車零配件展 力展零件科技技術 FUSO 擁有豐富的商車研發技術，一直以來用熱情及精準度設計各項產品配備，為您提供最優質且可靠的產品服務。每位車主所使用的原廠零件，都將以追求細緻且卓越的耐用性的前提，來提高安全性及經濟效益，保持您的車輛在最佳狀態，並延長其使用壽命。使用 FUSO 原廠零件配備得以確保每一輛 FUSO 車款都可擁有最高水準品質及最好的適配性，來提高耐用度及給車主滿意的服務。 FUSO GENUINE PARTS ｜原廠零件 用最好的犒賞您的愛車 與每位頭家長期穩定的合作是 FUSO 自成立以來堅持不變的經營理念。不同階段的顧客會因考量維修成本，而選擇來源不清或狀況不明之非原廠零件，但這並無法確保有效解決或改善車輛問題；故為提供客戶更經濟的維修選擇，FUSO 提供由 Mitsubishi Fuso Trucks and Bus Corporation（簡稱 MFTBC）原廠另行研發，經過重重嚴格品質測試的「FUSO VALUE PARTS 超值零件」，讓車主過了車輛保固期後仍能安心選擇使用，唯有 FUSO 才能了解 FUSO 車輛的真正需求。 FUSO VALUE PARTS ｜超值零件 在您最需要時提供最佳的選擇 一直以來戴姆勒集團在發展車輛的綠能科技亦是集團長期關注之議題重點。FUSO著眼環保與節能，斥資比照與原廠零件相同品質設計的基礎，將回收的FUSO原廠零件再製推出「REMAN PARTS再生零件」。過程中亦受原廠嚴格品質把關，確保零件狀態完好如新且安全無虞才能交付車主，並以極具吸引的價格輔以高品質，讓車主兼具成本效益及品質的同時，也能為地球盡一份心力。 FUSO REMAN PARTS ｜再生零件 減少廢棄品質如新，愛車也愛地球 品質承諾的背後，蘊藏了品牌在車輛和零件開發領域長達 125 年的豐富經驗。 Mercedes ‑ Benz Trucks Parts ｜超過 125 年的車輛和零件製造經驗讓車輛隨時就緒 Mercedes ‑ Benz Trucks 專為車輛特定使用目的持續不斷在材料和功能測試及調整，並按照嚴格、精確的製造商規範進行大量檢測。如此一來，精準的適配度才能確保所有原廠零件符合 Mercedes ‑ Benz Trucks 的高品質標準。 原廠機油及化學品使我們的車輛保持在最佳狀態並延長使用年限，為您提供最佳品質及可靠性。 原廠引擎機油｜高品質高性能給您更好的保護 FUSO 及 Mercedes ‑ Benz Trucks 專為其品牌產品開發，皆是在經過嚴格精確的測試，開發出最優質的機油以便滿足引擎的需要，進而降低車主的保養成本，大大延長引擎的壽命。
為讓頭家及車主能夠親眼見證
FUSO 及 Mercedes ‑ Benz Trucks 商用車完善零件供應體系和高品質服務，DTAT 首次參與 【 2023 台北國際汽機車零配件展（ TAIPEI AMPA ）】，展期自 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 15 日止，於台北南港展覽館 1 館展開。 【 2023 台北國際汽機車零配件展（ TAIPEI AMPA ）】展會資訊
地點：台北市南港區經貿二路 1 號 (南港展覽館1館)
時間：2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 15 日 (平日上午 9 點至下午 6 點，週六上午 9 點至下午 3 點)
展區：台灣戴姆勒亞洲商車（K0901a）