▲ 經濟部宣布自駕技術輸出澳洲！獲國內外市場訂單

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經濟部技術處張能凱簡任技正致詞時表示，根據研調機構資料顯示，因應全球淨零轉型，2022 年全球新能源車產值較前一年成長 63.6％，預計 2037 年電動車銷量將超越燃油車，全球產值上看 2.1 兆美元。技術處在 2022 年即推動了 300 件技術合作案，衍生產值超過百億元，未來 4 年規劃投入 50 億元科專資源，補助法人與業者在電動車與智慧車電領域的研發，協助產業佈局國際供應鏈。
經濟部表示，本次 mTARC 主題館所展出的展品已與 28 間國內外廠商有所合作，並催生了 3 家新創公司的成立。現場所展示的量產型智慧線控電動小型巴士，搭載了自主線控底盤與電芯，源自於車輛中心執行經濟部技術處科專成果－全台首輛 MIT 自駕小巴 WinBus，其技術成果獲得六和機械肯定，挹注2億元推動新創「和緯車輛」，經過三年的技術合作與設計研發，正式推出量產的線控底盤與自主電芯的電動小巴，並可協助業者快速搭載智慧駕駛系統，預計明年切入國際市場
此外，科專技術發展樹脂固態電池獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），工研院於 2022 年以技術作價方式成立「愛國者綠能科技」推動固態電池產業化，目前已獲國內大廠投資 7 千萬元，年底可望募資達 3 億元，且正與中華汽車及國際車廠洽談合作，導入電動車實車驗證，預估可創造億元以上產值。
另一間透過科技專案支持工研院新創的「科飛數位」，以智慧化開發環境協助國內車廠打造具國際標準的作業系統，開發出台灣第一台整車控制器，自 2022 年成立以來，合作業者包含成運汽車、美國 Optimal 集團及創奕能源，現已承接萬套訂單，稱霸國內電動巴士驅控器市場。預估今年募資金額以1億元為目標，進軍全球綠色載具市場。
除了透過新創讓科專成果實現商業應用落地外，工研院將自主研發的高速公路自駕技術導入35噸聯結車，於2022年與澳洲最大公路營運企業 Transurban 合作，並取得政府所核發自駕聯結車測試運行許可，成為澳洲首例高速公路自駕測試案，也是台灣第一個在開放道路自駕的國際輸出案。透過建置逾 40 公里且涵蓋高難度隧道路線的高精地圖，並藉由智慧公路系統輔助，擴大車輛感知能力至公里等級，在以時速 80 公里行駛時仍能精準控制及定位，提升自駕聯結車安全及運行舒適性，讓 MIT 自駕實力走向世界。
經濟部技術處 mTARC 主題館實體展出地點為南港展覽館一館 4 樓，現場透過豐富的實體展品和影音內容，提供業者與民眾多元觀展體驗，歡迎各界參觀及洽案。