▲ VW Touran登MPV 銷售冠軍！標配 Level 2 自動駕駛輔助系統

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Touran 搭載先進數位化座艙，配有三幅式真皮多功能方向盤、Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機(MIB 3)、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay），享受直覺便利的駕馭樂趣。七人座Touran 擁全新升級 Air Care Climatronic 觸控式三區電子恆溫空調、雙前座椅加熱功能以及 Vienna舒適型真皮座椅，其中，280 TSI R-Line 車型標配車室氛圍燈。
Touran 以 MQB 模組化底盤為基礎，搭載 1.5 TSI 渦輪增壓引擎，擁有穩定的車身動態和輕量化結構，在正常行駛狀態下，每行駛 100 公里約可節省平均油耗 0.4 公升，節能環保並且提高整體引擎效率。奠基於成熟發展的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，Touran 搭有全面升級 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統、主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統（含修正輔助功能），更有Front Assist 車前碰撞預警系統 （含 AEB 自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、RTA 後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能）、Rear Assist 顯影式停車導引系統、車側盲點警示系統以及AFS動態彎道輔助照明燈，完整 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統提供安心駕乘。