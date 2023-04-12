▲ 都說中國愛割韭菜，台灣新車價才是真正的割韭菜？

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市場規模扮演決定因素
其實中國與台灣車價會有差距這件事情，並不會讓人感到意外，稍微接觸過經濟學的讀者朋友應該都知道「規模經濟」，在個體經濟學裡面指的是擴大生產規模使得經濟效益增加的現象，也就是成本會因為產量提高而降低，生產10萬輛車與 100 萬輛車相比，前者每輛車的製造成本肯定會高於後者。中國擁有 14 億人口，擁有極為龐大的內需市場，2022 年共賣出超過 2,686 萬輛新車，領先第 2 名的美國將近一倍，把排名第 2 到第 6 名各國新車銷售量加在一起，才能與中國打平。
台灣呢？2021 年與 2022 年都維持不錯的表現，雖然受到晶片短缺衝擊，但仍舊能交出 40 萬輛以上的成績。2,600 萬輛對比 40 萬輛，中國與台灣規模經濟差距由此可見一斑。因此中國汽車製造成本會明顯低於台灣，這點多數人應該不會有意見。
稅金進一步拉開差距
不僅如此，龐大市場帶來的周邊廠商吸納能力也很驚人，國際汽車零配件大廠幾乎都在中國有工廠，車廠採購零件時不僅可以節省運費，還能少付一筆關稅。台灣國產車雖然是在地生產，但大部分零件仍仰賴進口，跨國運費肯定比國內運輸昂貴，進口關稅同樣也會讓成本增加，並且進一步放大因為規模經濟而產生的成本差異。
而且中國和台灣在課稅比例上也有不小落差，中國汽車零件關稅在 2018 年的時候降到 6%，增值稅則為 13%；台灣汽車零件進口關稅依照零件品項不同，從 10% 到 17.5% 不等；排氣量 2,000 c.c. 以下課徵貨物稅 25%，以上為 30%。這也是造成兩岸車價有明顯高低的重要原因。
舉例來說，Toyota RAV4 中國指導價起跳人民幣 17.58 萬元，折合新台幣約 77.9 萬元，台灣則要 101 萬元起跳；甫回歸台灣市場的 MG，旗下 HS1.5T 車型中國指導價人民幣 11.98 萬元起，折合新台幣約 53 萬元，台灣售價 89.9 萬元。當然，這還沒有考慮配備差異，但即便開出相同規格，也還是可以肯定中國新車售價會更加便宜。
前面討論的都還是當地生產的「國產車」，進口車無論中國還是台灣，都是整車課稅，但中國整車進口關稅為 15%，台灣則是 17.5%；中國增值稅 13%，台灣貨物稅 25% 或 30%。再加上量大好議價，因此即便是進口車，在中國市場同樣會賣得比台灣便宜。
其實光看車價並不公平
從車價來看，在台灣買車的確有點像盤子，配備不見得比其他國家多，售價卻肯定比許多國家高出一截。所以台灣消費者只能無奈接受？還是要大聲疾呼政府減稅？這邊必須要強調一點，稅制的調整與課徵，不是單純和周邊國家比較來的，還要衡量國家整體財務狀況與產業計畫。
台灣在整車與零配件進口的關稅的確不低，可是反過來說，購買新車時的額外成本就少很多。不選牌照號碼的話，只需繳交 1,250 元的規費、強制險，以及該年度的牌照稅和燃料費，排氣量 3.0 升以下的新車花個 1~2 萬元就可以搞定。接下來只要每年繳交牌照稅與燃料費，就能夠在遵守法規的前提下輕鬆用車。
反觀中國新車便宜，可是除了領牌費，還有 10% 的購置稅與 5% 的保險費，更別提北上深廣等大城市每年都會控制新車領牌數量，想買車你得先有逆天運氣才能抽到資格。如果去其他沒有限制或限制寬鬆的城市購車領牌，進城則會受到諸多限制，相當不方便。這些都屬於購車用車的額外成本，並不是汽車便宜就能夠快樂享受開車、換車的樂趣，你得先有那個「命」與「運」？