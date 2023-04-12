▲ Toyota MIRAI 首現 2023「台灣國際智慧移動展」！展電動化策略及智慧移動生態圈

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Toyota 堅信碳中和需靠多元電動化方式達成，讓全世界的顧客可依照當地情況、因地制宜導入不同的電動化車款，以達成最顯著的減碳效果。台灣目前已正式導入 BEV（Battery Electric Vehicle）、PHEV（Plug-In Electric Vehicle）及 HEV（Hybrid Electric Vehicle）等各式電動化車輛。而和泰汽車也持續探索氫能在台灣發展的可能性，並與國內工業氣體廠商－聯華林德合作，專案引進最新氫能電動車Toyota MIRAI，此次亦在展覽中首次對外亮相，讓一般民眾可更加了解氫能科技與 Toyota 碳中和的中長期戰略，但目前 MIRAI 僅供專案導入，並無對一般民眾銷售計畫。
本次展出的氫能電動車 MIRAI 在日文中為「未來」的涵義，具備可長達 750 公里的續航里程，且能源補充速度與現行的燃油車款相同，可於 3-5 分鐘內加滿氫氣，無須長時間等待。另外，因行駛過程中只排放水。
和泰汽車規劃導入氫能巴士 加速氫能運具推動 邁向淨零綠生活
另外，市區公車及公部門用車需在2030年達到全面電動化，氫能車也可望成為其中要角。和泰汽車積極與原廠爭取新能源商品，此次於會場首次展出未來規劃導入的氫能低底盤巴士 – Toyota CAETANO H2 CITY GOLD 動力中的儲氫瓶模組以及 FC 燃料電池模組。
H2 CITY GOLD 氫能巴士現已於歐洲多個城市運行，如：葡萄牙、西班牙、德國、英國、丹麥等。此款車型裝有達37.5公斤的氫氣，加氫過程僅需 10 分鐘，而續航力高達 400 公里。並配有 60 千瓦的燃料電池，180 千瓦馬達，44 千瓦鋰電池組，並有 ABS、EBS、ASR、ESC 等安全配備，符合歐洲最高等級的安全規範。
和潤電能提供創能、儲能及用能之整合性服務
除了開拓氫能科技發展，和泰汽車亦於2022年5月成立和潤電能，提供創能、儲能及用能的整合性服務，並積極參與綠能投資。本次「台灣國際智慧移動展」中，和潤電能自有充電樁品牌EV-Run亦首度登台亮相，於展區展示快充及慢充充電樁，以及結合創能、儲能、用能之三合一模型，呈現其事業體多元化綠能發展樣貌。
和泰集團大力推動MaaS轉型 打造智慧移動服務生態圈
因應全球商業模式的轉變，和泰集團從以往專注於汽車銷售的汽車公司逐漸轉型為移動服務公司，致力於服務每一位有「移動需求」的顧客。包含從發展iRent、yoxi等移動服務開始，再藉由數位工具整合車聯網、大數據、會員生態系等服務，提供消費者一站式的生活移動服務。
其中 iRent 發展至今，其會員數已超過140萬，共享汽機車總車輛數達11,000輛，拓展至全台超過 2,000 個租還據點，服務趟次達 1,600 萬以上。透過隨租隨還、手機一鍵租車等便捷的移動服務特性，成為民眾從事娛樂消費的移動新趨勢。而另一項共享服務yoxi，成軍二年來累積會員已超過80萬用戶，司機數超越6,000名，全台營運範圍涵蓋全台11縣市。多項便利的叫車服務，更滿足民眾日常移動生活的需求，未來也將持續助力於移動服務的推廣。
Toyota Drive+ Link系統 智能車載體驗再升級
和泰集團旗下的子公司 - 車美仕提供車主智能用車體驗，透過車機與手機APP的連結，提供最即時的智慧雲端功能。2019 年推出 Toyota Drive+ Connect 車聯網服務，至今已累積超過 20 萬名車主使用。2023 年更推出全新 Toyota Drive+ Link 智能車載系統，主打智慧導航、24 小時愛車守護、旅程日誌、行車助理、影音串流與 OTA 雲端更新等六大智慧特色。
本次展覽現場除 9 吋車機外，更展出全台首次亮相的 12.3 吋車機，搭載 Toyota Drive+ Link 智能車載系統。未來也將透過手機 APP、車機與雲端的連結，持續為車主帶來更智慧移動服務。
針對本次展覽，和泰集團將於 4 月 12 日至 15 日在南港展覽館 1 館 4 樓 M0120 攤位舉行，消費者可前往了解更多內容，也歡迎有興趣之民眾至貿協官網(https://www.e-mobilityshow.com.tw) 預登參觀，展覽期間即可憑預登 QR Code 免費入場。