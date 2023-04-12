家樂福線上購物『家速配』攜手國內宅配外送團隊24小時購物不受限

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Uber Direct 優物流與『家速配』合作一年期間成為其拓展外送服務的最強配送夥伴，全台超過300間家速配門市已經使用Uber Direct 優物流配送，佔家速配門市8成。優物流架構在 Uber 強大的科技系統和大數據演算基礎上，協助家速配提供三大優質外送體驗，提升家速配顧客的滿意度：明確的預估等候時間，顧客在家速配線上平台完成點購之後，即可收到 Uber Direct 優物流系統傳回的簡訊，提供商品預計抵達時間，顧客也可以在地圖上追蹤商品配送即時路徑和預估抵達時間，讓顧客安心利用等候時間；等候期間，顧客會收到4封即時配送狀態更新訊息，方便消費者不漏接商品；專責優物流系統客服即時協助家速配門市，提高訂單準備到配送營運流程的順暢。
『家樂福家速配歡慶1週年9大滿滿誠意優惠2023年4月12日～5月9日止』：
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