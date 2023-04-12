【試駕】七人座休旅就該如Mazda CX-9 25T AWD Signature SE般

家樂福線上購物『家速配』攜手國內宅配外送團隊24小時購物不受限

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

家樂福『線上購物』以高效率1小時內到貨與精簡化熱購商品，攜手國內兩大外送服務物流平台，打造快物流型態的『家速配』服務，不僅領先通路市場，現已成為家樂福投入電商戰爭的最強大生力軍！

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福線上購物『家速配』攜手國內宅配外送團隊24小時購物不受限。（圖：Uber Eats提供）
家樂福線上購物『家速配』攜手國內宅配外送團隊24小時購物不受限。（圖：Uber Eats提供）
Uber Direct 優物流與『家速配』合作一年期間成為其拓展外送服務的最強配送夥伴，全台超過300間家速配門市已經使用Uber Direct 優物流配送，佔家速配門市8成。優物流架構在 Uber 強大的科技系統和大數據演算基礎上，協助家速配提供三大優質外送體驗，提升家速配顧客的滿意度：明確的預估等候時間，顧客在家速配線上平台完成點購之後，即可收到 Uber Direct 優物流系統傳回的簡訊，提供商品預計抵達時間，顧客也可以在地圖上追蹤商品配送即時路徑和預估抵達時間，讓顧客安心利用等候時間；等候期間，顧客會收到4封即時配送狀態更新訊息，方便消費者不漏接商品；專責優物流系統客服即時協助家速配門市，提高訂單準備到配送營運流程的順暢。

『家樂福家速配歡慶1週年9大滿滿誠意優惠2023年4月12日～5月9日止』：

  1. 單筆下單滿199元即享免運(每人限用乙次)
  2. 單筆下單滿799元現享9折(折扣碼:一週年9折/每人限用乙次)
  3. 單筆下單滿1,499元現折250元(折扣碼:一週年爽折/每人限用乙次)
  4. 單筆不限金額加贈1,000點家樂福紅利點數(不累贈;活動期間每人限贈乙次)
  5. 新顧客限時加碼單筆滿300元折100元(折扣碼:速配100/每人限用乙次)
  6. 生鮮爆殺9折起(數量有限搶完為止)
  7. 4月1日到4月25日(4月家速方案)累積消費滿3,000元享全月免運與更多優惠(優惠次月發放)
  8. 每日指定類型商品優惠:
  • 星期一清潔日(個人清潔/家庭清潔/日用百貨指定商品)滿599元贈9,000點家樂福紅利點數(不累贈：每會員每日限贈一次)
  • 星期二生鮮日單筆滿399元享家樂福紅利點數20倍回饋
  • 星期三會員日單筆滿800元享家樂福紅利點數10倍回饋;滿2,000元享家樂福紅利點數20倍回饋
  • 星期四Outdoor日(踏青/露營/野餐指定商品)單筆滿399元贈6,000點紅利點數(不累贈：每會員每日限贈一次)
  • 星期五補貨日單筆滿99元享免運(折扣碼APR99)
  • 星期五、六、日自有品牌日指定自有品牌商品單筆滿599元享9折(折扣碼PLB599)
  1. 4月1日～6月30日選擇到店取貨單筆滿777元即可集章兌換 家樂福自有品牌好禮
* 詳細活動資訊請見家樂福『家速配』平台公告。

Toyota MIRAI 首現 2023「台灣國際智慧移動展」！展電動化策略及智慧移動生態圈

研議電動機車資費補貼政策 電動機車將成為下一個兆元產業

PGO TIG 快閃台北南港 AMPA 台北國際汽機車零配件展

經濟部宣布自駕技術輸出澳洲！獲國內外市場訂單

我是廣告 請繼續往下閱讀