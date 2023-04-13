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源自酋長詩文的深層內涵
而走入博物館內，以白色為基調的室內空間，阿拉伯詩文的圖騰意象善用了光影的巧思，流動的美學設計，則讓這些文字彷彿活了起來。就在我嘆為觀止的同時，導覽人員則微笑著說，這些文字是來自阿聯酋副總統兼總理兼杜拜酋長「穆罕默德．本．拉希德．阿勒馬克圖姆（HH SheikhMohammed bin Rashid Al Maktoum）」的一首阿拉伯詩文，意思是「我們的生命雖然有限，但是我們所創造的事物，將流傳於世。而未來，不能只是靠等待，而必須自行創造。因為它將屬於有想像、設計與執行能力者。至於創新，並不是知識奢侈品，正是推動國家與人民進化背後的祕密！」我邊聽，嘴角邊微微上揚，這未來博物館從科技硬體設備到軟體的人文深層意涵，不說教式的展現，卻讓人真切感受每一個智慧和人工工藝攜手打造的新視野。
科技視野連結時空工藝極致
這座乍看像是巨大魔戒的博物館，其實是以「眼睛」的意象做為整體概念的發想。讓未來、現在和過去，透過眼睛為媒介，再用具象的方式傳遞出不同智慧發展和科技進化的時間演進。而看似魔幻的工藝演繹，其實是將傳統智慧用科技華麗轉身的新舞台。特別是室內空間架構沒有一根樑柱的技法是來自古老的建築智慧，而外觀用了1024片特殊鋼片組合，則是呼應電腦計算的千位元組（Kilobyte）。至於整個博物館的電力系統30%為太陽能，則是永續的未來。
博物館的導覽從最高樓層開始往下參觀，概念也是從2071年的未來，透過外太空和衛星的連結，慢慢回看我們已知和未知的世界。而「好像在環球影城裡玩遊樂設施的感覺喔！」這是我在未來博物館裡常掛在嘴上的一句話。因為這裡的高科技互動模式和五感知覺適時的搭配演出，再加上每一個展館工作人員的導覽模式和笑容，說這座世上獨一無二的博物館，是目前為止所看到最有趣的博物館，可說是一點都不為過啊！
景點資訊
未來博物館 Museum of the Future
地址：67CP+H4Q – Sheikh Zayed Rd – Trade Centre – Trade Centre 2 – Dubai
電話：+971 800 2071
網址：museumofthefuture.ae/en
時間：10:00am-21:30pm AED149（4歲以下孩童免費）
這篇文章 杜拜景點｜科幻電影中的建築真實存在！ 「未來博物館」奏一曲人文和科技如詩交響曲 最早出現於 行遍天下旅遊網