《女力》林曜晟互毆女友人毀形象！消失演藝圈1年 竟轉行上班族
35歲男星林曜晟（舊藝名為博焱）曾演出《終極三國》、《女兵日記》、《女力報到》等熱播戲劇，也因有著幽默個性，是綜藝節目常發通告的來賓，但去年5月卻和張姓女友人在居家隔離時爆發衝突，林曜晟被指控施暴，他也反控女方傷害，兩人還到醫院驗傷，之後雙雙被依傷害等罪起訴，今年2月開庭時，兩人均否認犯行也無和解意願，林曜晟因此事形象大傷，已經消失演藝圈近1年，昨（12）日他貼出新身份，竟是轉行當上班族。
記者賴禹妡/台北報導
林曜晟事發後曾在節目上透露，他很想撕掉「家暴男」的標籤，並還原當時情況，因為女方在疫情隔離期間不想去檢疫所，才尋求他的幫助，但卻每天都有不同男生送餐給她，兩人還互看對方手機，沒想到女方突然抓狂，「她其實是有老公跟小孩的」，這才因此爆發爭執。
事件爆發後，林曜晟沉寂將近一年，昨（12）日他在IG限時動態中，貼出新身份的名片，原來他轉行變成房仲業，回到家鄉台中打拚，並於台中科博館某房仲公司擔任副主任一職，他表示「開啟新生活半年了，朋友們如果有買賣房子或想投資都可以找我，我會用力的幫大家服務，請多指教」，文末還打上Hashtag「斜槓人生」。