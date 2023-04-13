Kia將推全新電動貨車 2025年搶攻商用車市場

在汽車世界當中不是只有小型乘用車款的存在，隨著電動化的範圍越來越廣，商用車市場也是一個極為重要的地方，Kia現在將投資超過1兆韓元，約231.4億台幣的金額在商用電動車上的開發，試圖在2025年就推出商品來搶攻這塊大餅。
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相信全球車迷對於Kia的電動車肯定都不會太陌生，EV6的問世驚豔了世人，而近日推出的EV9也同樣受到關注，他們在電動車的研發腳步發展相當迅速，不論是外觀造型或者是車輛的本質都同樣受到大家喜愛，而現在他們將會把精力放在了輕型商用車款當中，投入超過1兆韓元在這塊領域，並且發佈了四輛商用車款的早期草圖，可以發現這四輛車的車身尺碼都不盡相同，不過據了解這些車輛都會基於品牌的eS skateboard platform滑板式底盤平台，讓這些車款可以迅速出現。 據了解該平台的好處就是可以適用不同尺寸的車款，而車身形式也可以依照不同的需求進行更動，如此一來才可以達成在2025年推出第一輛車的承諾，而據悉整個系列包含了一輛貨車、一輛自動駕駛計程車以及有貨運及客運功能的商用車，還有就是搭載了自動駕駛技術的小型貨車，而在2025年登場的應該是會與大家比較有所關聯的9人座商用車款，相信大家應該很樂意見到商用車領域有更多廠商投入，很快地我們就會看到更多關於Kia電動車的消息了。