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東瀛戰神變更強了！Nissan GT-R新年式動力微幅提升

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

相信大家不會質疑東瀛戰神GT-R的強大性能表現，當然所有人都在期待著這輛車可以推出大改款，畢竟R35世代從2007年就存在至今，但Nissan似乎認為還不是時候，因此在今年又推出了新年式更新，推出了兩款套件升級，讓動力有著微幅成長。

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R35 GT-R已經從2007年到現在都還沒有大改款，不少人都在期待Nissan會在下一世代端出什麼好料。
R35 GT-R已經從2007年到現在都還沒有大改款，不少人都在期待Nissan會在下一世代端出什麼好料。
R35 GT-R即便經歷了15年之久也還沒迎來大改款，這是因為這輛車的表現實在是太好了，讓原廠每年都只要推出新年式就可以在跑車市場當中存活，而現在在日本市場的2024年式推出了Type-1以及Type-2兩種升級，這些升級也適用於舊款車型，其中Type-1套件為GT-R Nismo更改了極速表現，原廠表示其目的是外了避免車輛在賽道上因為時速差異而造成危險，這個套件將額外支付29.7萬日元，折合台幣約6.8萬元，包括了引擎控制模組的更換，專用的ECU電腦可以安裝在2017~2024年的GT-R上，而在2015年式的車款還需要更換變速箱控制模組，因此較舊款的車型其價格會有所不同。

而Type-2的套件則是可以在低速以及中速的翻為提供更好的扭力表現，因此加速也會更為優異，同樣也是透過更換ECU以及變速箱模組來達成，更換之後將會改變渦輪增壓壓力以及變速箱的邏輯，而這項升級需要收費34.1萬日圓，折合台幣約7.8萬元，而Type-2的升級則適用於2009~2024年的車款，此外在2007~2009年的車型還有Type-3的升級可以選擇，花費33萬日元（約7.6萬台幣）就可以讓引擎擁有更強大的表現，

2024年式的GT-R擁有嶄新的外觀，但整體動力並沒有太多改變。
2024年式的GT-R擁有嶄新的外觀，但整體動力並沒有太多改變。
不少人認為R-35 GT-R的下一代車款將會是電動跑車。
不少人認為R-35 GT-R的下一代車款將會是電動跑車。

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