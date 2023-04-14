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愛喝酒舉手！國際酒展必逛「4亮點」：獨家、限量酒款任你喝

▲2023台北國際酒展．純酒展，於4月14日至17日假台北世貿一館展出。（示意圖／取自unsplash）
▲2023台北國際酒展．純酒展，於4月14日至17日假台北世貿一館展出。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

「2023台北國際酒展．純酒展」於4月14日至17日假台北世貿一館展出，有日本酒、威士忌烈酒、葡萄酒以及啤酒廠商，是全台唯一的分區酒展，必逛四大亮點包括，日本投入近千萬日幣研發出的「愛媛花酵母全系列酒款」將選在國際酒展為海外首場發表地；大會邀請三間客座酒吧推聯名調酒、展出多款首度來台的新酒款、季節限定酒款，展場內按造不同廠商有免費、付費試飲

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亮點一：「愛媛花酵母全系列酒款」海外首次發表

愛媛縣政府投入千萬日幣研發預算，由愛媛縣境內22家酒造共同進行實驗釀造，打造出由愛媛縣特有品種「翠雀花(Sakurahime)」分離出之花酵母釀酒款，選擇台灣作為海外首發！活動中也將提供現場民眾試飲，體驗日本清酒的清甜滋味。

▲石鎚酒造、梅錦山川酒造、近藤酒造以及八木酒造/山丹正宗社長親自來台。（圖／業者提供）
▲石鎚酒造、梅錦山川酒造、近藤酒造以及八木酒造/山丹正宗社長親自來台。（圖／業者提供）
亮點二：新酒款、新品牌全台獨家展出

包括清酒「白露垂珠-出羽燦燦60」，是2022年日本酒大賞的最高金獎得主有著清澈透明的口感，清爽易喝，口感清晰，是一款可以用葡萄酒杯品嚐的日本酒，本次酒展首次來台曝光。還有來自白雲之鄉紐西蘭的「寶奇諾Pōkeno Whisky」單一麥芽威士忌，堅持批次生產、精準的烘麥工藝、漫長的80小時發酵與緩慢完善的8.5小時蒸餾法。

「Rhum Belami Legacy Edition工藝朗姆酒」獲得國際評酒比賽金獎，用100%甘蔗原汁蒸餾，並採用獨特技術及配方使酒液充斥熱帶水果香氣以及辛香料所賦予的多層次口感。

亮點三：季節酒款、限量酒款現場釋出

本次大會現場祭出多款季節限定以及限量酒款，春季限定酒款包括「芋燒酎 紫粹」、「藏王 Zao 純米吟醸 K 春色」、「龜の海　純米吟醸薄濁り生春うらら(春麗) 」。限量酒款有「櫻尾White Herbs五週年限定琴酒」、「《艾德麥康》全新珍稀單桶 - 首裝Oloroso雪莉桶」全台限量330瓶、「艾雷浪潮 Islay Rum 2022年全球限量首發版 45%」首發全台限量180瓶。

亮點四：酒展攜手客座酒吧聯名特調

大會攜手三間客座調酒吧「Bar Night n' Day」、「Westland Bar & Bistro」以及「微醺花園Tipsy Garden」，共同推出ChanChao BAR聯名限定特調酒款，活動採線上報名制。

4/1517:00-18:00由「Westland Bar & Bistro」以及將於暑假開幕的「Bar Night n' Day」兩間酒吧，使用來自日本光武酒造的新琴酒，帶來兩杯城市獵人專屬特調；4/16 17:00-18:00則是由大稻埕知名餐酒館「微醺花園Tipsy Garden」，帶來自製研發的台式茶酒，以及限定聯名酒款「蜜戀茶香」。

▲台北國際純酒展，展場平面圖。（圖／截取自台北國際酒展）
▲台北國際純酒展，展場平面圖。（圖／截取自台北國際酒展）
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