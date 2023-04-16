好天氣出遊！全台「6大花海美景」盤點：櫻吹雪成浪漫花毯

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觀察近三個月內網友針對「花海景點」的相關話題討論，可以發現眾多網友對「武陵農場」的櫻花美景，給予一片好評，紛紛表示「武陵的櫻花美不勝收、非常壯觀」、「真的是一生中要去一次的景點」，認為武陵農場的櫻吹雪美景是「夢幻景色」，即使停留的時間不長，印象仍然非常深刻。
NO2. 陽明山
「陽明山」著名的海芋季，除了賞花拍照外，周邊還舉辦許多遊玩活動，網友就表示「每年都要來採海芋」、「海芋季超美，還有青蛙裝體驗很有趣」，非常適合親子出遊，讓小朋友放放電、曬曬太陽，回家會很好睡！還補充說明若是遇到山上起霧，拍出來的照片特別像仙境，一秒變身仙女。
NO3. 阿里山
提到去「阿里山」賞花，著名的櫻王和多品種的櫻花最受到網友的討論，就有網友分享阿里山有「沿路盛開的櫻花」，建議要走路才能好好欣賞，也提醒大家要提早去，否則塞車會非常嚴重，停車場也會一位難求，並表示阿里山的花海「早起絕對值得」！
NO4. 福壽山農場
不少網友也推薦「福壽山農場」的千櫻園，「人也少，櫻花也超多可以拍」、「櫻花真的比日本還要美」，分享「大家都在櫻花樹下野餐，真的很像日本櫻花祭典的感覺」，還能帶毛小孩進場一同賞花、拍出美照，是非常值得一去的花海景點。
NO5. 杉林溪森林生態渡假園區
全年花開不斷的「杉林溪森林生態渡假園區」，不只是樁寒櫻受到歡迎，鬱金香也讓許多遊客慕名前往，網友紛紛留言表示「杉林溪山水花草都整理得乾淨、四季風景怡人，最美風景區」、「美極了，就像彩虹，紅橙藍紫，好多色棒極了」，並推薦可以訂房住上一晚，當作度假是很不錯的選擇。
NO6. 九族文化村
「九族文化村」的櫻花季被稱為全台最大賞櫻聚會，每年總是吸引滿滿遊客，網友就留言分享「櫻花滿開，超美」、「在櫻花樹底下用餐好有氣氛」，非常浪漫。但也因為人潮眾多，有不少民眾抱怨「櫻花季人多又沒有地方休息，規劃很差」、「外面排一次隊，進去之後又要排好幾次，到底是看花還是看人」，建議要錯開人潮尖峰時段，才能將美麗的櫻花景緻盡收眼底。