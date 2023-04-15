工程師推「方輪腳踏車」！影片狂吸600萬人觀看 網友喊無法接受
車輪是人類歷史的重要發明，圓形的輪子安裝在各式交通工具上，大大提升了移動的效率。不過外國工程師團隊「The Q」，卻打造出一輛方型輪腳踏車，影片在推特上曝光後，短短幾天便吸引超過600萬人次瀏覽，特殊的創意引發網友熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，「The Q」經常在社群網路上發表各類稀奇古怪的發明，而他們的最新力作就是這輛「方型輪腳踏車」。The Q說明這輛腳踏車與一般腳踏車完全無異，也能夠轉彎，差別只在於安裝了方形的車輪。
而方形車輪實際上是透過履帶繞著輪框的方式移動，履帶會隨著騎士踩踏板而移動，有點像是坦克車的原理。為了讓視覺上更像一般腳踏車，The Q還特地為方形輪裝上了輻條，雖然實際上沒什麼作用。
方型輪腳踏車引發網友熱議，許多人認為這其實不能叫做輪子，「抱歉，這就是帶軌道的方框，絕對不是輪子」、「我喜歡這個發明，但我的大腦無法接受」。還有網友打趣說，「科學家不去發明飛行汽艇或漂浮汽車，原來是在忙著發明方形腳踏車」、「外星人看到都無語了，可能會直接放棄地球這個文明」。不過也有網友大力稱讚，「看起來相當美妙」、「這突破了我們認為正常的界限，提醒我們跳出框架思考。」