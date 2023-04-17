▲ 這電車品牌找到致勝方程式！2023 年第一季電動機車銷售成績統整

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幾家歡樂幾家愁 冠軍根基明顯鬆動
切入正題，回顧 2023 年第一季台灣電動機車市場表現，看似固若金湯的冠軍位置仍在 Gogoro，但其實有認真關注市場表現的網友應該都有發現，KYMCO 所推出的 Ionex 電動機車品牌近幾個月來井噴式的銷售能量，似乎永不見底的往上探，2023 年第一季繳出了 2,987 輛的總銷售量，僅次於 Gogoro 的 10,593 輛，市佔率達到 18%，硬是讓過去動輒七至八成市占率的 Gogoro 跌到了僅 63.7%，相較於 2022 年第一季同期，Gogoro 銷售量成長率跌了 17.3%，Ionex 銷售量成長率則爆衝了 398.7% 之多，如果再照此趨勢發展，固若金湯這形容詞，極有可能 Gogoro 不再容易隨便就用上。
鬆動了冠軍寶座的根基還不打緊，Ionex 銷售量的躍進，同樣也讓原本穩居亞軍的 Aeon 跌了個大跤，從 2022 年第一季的亞軍直接掉到了 2023 年的第四名，市占率掉了 4.8% 之多。巧合的是，加總 Gogoro 與 Aeon 兩者去年與今年第一季喪失的市占率約為 16.3%，而Ionex市占率增加了 14.4%，此消彼長的板塊移動相當明顯。再補充一個數據，2022 年相較於 2023 年第一季，工作天數分別為 58 天與 59 天，如此接近的天數，更讓上述的分析顯得更具參考價值。
促銷力道分高低 Ionex 送得最用力
造就上述的改變原因為何？看到此，相信各位網友也都可以猜出一二，Ionex 於今年第一季所推出的「大降光臨」促銷活動，針對旗下 i-One Air 推出市場最低綠牌車價（24,000 元）、i-One 也搭配市場最低白牌車價（29,800 元），這對於價格最為敏感的機車族而言，就好像「限量球鞋限時搶購」、「Blackpink 演唱會票限時開搶」般讓人招架不住的魔幻字眼，光是 2023 年 3 月份就讓 i-One Air 賣出了 561 輛的數字，i-One 也有 238 輛成績，加上 i-One Fly 325 輛的助攻，讓 i-One 車系達到 1,124 輛的成績，僅次於 Gogoro 的 VIVA MIX，就知道這波促銷力道有多強勁。
但還不僅如此，「大降光臨」促銷活動還持續往四月挺進，除了原本就有的市場最低價優惠以外，搭配的買電動機車抽電動汽車，還不是隨隨便便的電動汽車，而是同樣嚇嚇叫的 BMW i4；四月份推出的「做大四」促銷，更加碼抽星宇航空日本大阪商務艙來回機票、淡水將捷金鬱金香酒店住宿券等，送得不手軟、送得讓人有感，相信接下來的幾個月份，Ionex 的銷售表現同樣值得讓人期待。
當然，促銷不是只有 Ionex 努力做，其實各品牌都想方設法，Gogoro 也曾於 2 月份推出試乘購車抽東京來回機票、Aeon 於 3 月中就搭上全民普發 6,000 元的話題享最高 9,000 元購車優惠、eMOVING 曾於 2 月推出會員專屬優惠價，PGO 曾主打著最低 4 萬入手白牌電動機車的優惠，但比對 Ionex 所推出的促銷內容，力道差異顯而易見。
價格先決仍是關鍵 新車搭配強力促銷最有效
對於多數機車族而言，「價格先決」往往是購車主要思維，在政府補助逐漸退場之際，要如何加強銷售力道，除了解決消費者用車的需求以外，給予民眾有感便宜的購車誘因會是關鍵。如何打造適合民眾的電動機車、如何搭配相較油車更有競爭力的車價，會是未來各車廠的首要目標，而從現階段看來，Ionex 似乎找到了致勝方程式，但要如何拉長陣線，達到 2024 年站上冠軍位置的目標，接下來的每一個月，應該都會很重要！