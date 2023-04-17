▲ 2023 年第一季保時捷全車系銷售 80,767 部 台灣市場表現穩定

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今年第一季，保時捷於歐洲市場共交付了18,420部新車，較去年同期成長14%。在保時捷起源地德國，車輛交付數量也上升至8,247部，較去年同期成長19%。在北美市場，保時捷共將19,651部新車交付給客戶，與去年同期成長30%。而在海外和新興市場，保時捷共交付13,084部車，較去年同期成長5%。
SUV 仍廣受歡迎
保時捷SUV車型仍大受保時捷車迷歡迎。Macan第一季全球交車數達23,880部，成長30%。Cayenne 則交出23,387部，成長23%。經典的911跑車仍受客戶喜愛：全球共交付11,063部，成長19%。性能轎跑Panamera車型全球則共交出8,479部，成長10%。
2023年第一季，共有9,152部純電跑車Taycan交出給客戶，較去年同期微幅下滑3%。原因歸咎於供應鏈仍持續面臨瓶頸，尤其衝擊電動跑車。718 Boxter與718 Cayman車型則共交出4,806部，成長6%。
Detlev von Platen 表示：「保時捷的成長目標將以價值為導向。我們持續追求『永遠少一部保時捷』的市場需求。第一季優異的成績使我們對今年充滿信心。同時，我們也持續在充滿挑戰的大環境中保持警惕與高度韌性。」
台灣市場跑車車系銷售表現穩健
保時捷 2023 年第一季在台灣市場共交付 1,183 部，整體表現穩健並優於預期。其中， Macan 交付 476 部，相較去年同期成長幅度達 30%；純電跑車 Taycan 維持一貫的銷售動能，在第一季共交付 161 部； 911 車系第一季交車數達 111 部，年成長幅度達 109 %，而中置引擎跑車 718 車系則寫下年成長 205% 的優異表現。
台灣保時捷總裁 Christian Nater（聶德軒先生）表示：「儘管面臨地緣政治和全球經濟等不確定性所帶來諸多挑戰，台灣保時捷在迎接五周年之際，依舊堅毅前進。拜所有同仁、經銷商夥伴與車迷們的支持，我們得以在逆境中開創新猷。台灣保時捷對於今年前景依舊充滿信心，並將持續提供台灣車迷更多元化的產品，與更卓越的顧客體驗。」
|Porsche AG 交車數量
|一月 – 三月
|2022
|2023
|交車數差異
|全球
|68,426
|80,767
|+18%
|德國
|6,925
|8,247
|+19%
|北美
|15,167
|19,651
|+30%
|歐洲（不含德國）
|16,186
|18,420
|+14%
|台灣
|1,250
|1,183
|-5%
|其他地區
|28,898
|33,266
|+15%