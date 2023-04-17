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2023 年第一季保時捷全車系銷售 80,767 部 台灣市場表現穩定

▲ 2023 年第一季保時捷全車系銷售 80,767 部 台灣市場表現穩定
▲ 2023 年第一季保時捷全車系銷售 80,767 部 台灣市場表現穩定

2GameSome - 有車賞

2023 第一季，保時捷透過交車數年成長18% 歡慶迎接品牌75周年，全球交車數總計80,767部。「我們很高興能夠達成如此優異的成績。這樣令人滿意的結果代表著全球各地對保時捷產品需求仍然相當高，品牌本身實力不容小覷。」保時捷銷售與行銷執行董事Detlev von Platen表示：「儘管全球經濟形勢仍然有所動盪，且零件供應仍受限，但我們能夠在各個市場仍有顯著成長令人感到尤其振奮。」

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北美市場銷售較去年同期成長顯著

今年第一季，保時捷於歐洲市場共交付了18,420部新車，較去年同期成長14%。在保時捷起源地德國，車輛交付數量也上升至8,247部，較去年同期成長19%。在北美市場，保時捷共將19,651部新車交付給客戶，與去年同期成長30%。而在海外和新興市場，保時捷共交付13,084部車，較去年同期成長5%。

SUV 仍廣受歡迎

保時捷SUV車型仍大受保時捷車迷歡迎。Macan第一季全球交車數達23,880部，成長30%。Cayenne 則交出23,387部，成長23%。經典的911跑車仍受客戶喜愛：全球共交付11,063部，成長19%。性能轎跑Panamera車型全球則共交出8,479部，成長10%。

2023年第一季，共有9,152部純電跑車Taycan交出給客戶，較去年同期微幅下滑3%。原因歸咎於供應鏈仍持續面臨瓶頸，尤其衝擊電動跑車。718 Boxter與718 Cayman車型則共交出4,806部，成長6%。

Detlev von Platen 表示：「保時捷的成長目標將以價值為導向。我們持續追求『永遠少一部保時捷』的市場需求。第一季優異的成績使我們對今年充滿信心。同時，我們也持續在充滿挑戰的大環境中保持警惕與高度韌性。」

台灣市場跑車車系銷售表現穩健

保時捷 2023 年第一季在台灣市場共交付 1,183 部，整體表現穩健並優於預期。其中， Macan 交付 476 部，相較去年同期成長幅度達 30%；純電跑車 Taycan 維持一貫的銷售動能，在第一季共交付 161 部； 911 車系第一季交車數達 111 部，年成長幅度達 109 %，而中置引擎跑車 718 車系則寫下年成長 205% 的優異表現。 

 台灣保時捷總裁 Christian Nater（聶德軒先生）表示：「儘管面臨地緣政治和全球經濟等不確定性所帶來諸多挑戰，台灣保時捷在迎接五周年之際，依舊堅毅前進。拜所有同仁、經銷商夥伴與車迷們的支持，我們得以在逆境中開創新猷。台灣保時捷對於今年前景依舊充滿信心，並將持續提供台灣車迷更多元化的產品，與更卓越的顧客體驗。」 

Porsche AG                                                   交車數量 

一月三月 

2022 

2023 

交車數差異 

全球 

68,426 

80,767 

+18%  

德國 

6,925 

8,247 

+19%  

北美 

15,167 

19,651 

+30%  

歐洲（不含德國） 

16,186 

18,420 

+14%  

台灣 

1,250 

1,183 

-5% 

其他地區

28,898 

33,266 

+15%  

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