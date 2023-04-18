▲ 369 萬起採五款編成規劃，Porsche 小改款 Cayenne 正式發表上市！

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保時捷為全新 Cayenne 搭載完全重新打造的顯示幕與操控概念。首度運用來自於 Taycan 的保時捷駕駛者體驗設計概念，注重並最佳化駕駛者的操作軸心。所有需要駕駛者頻繁操作的功能，都直接設置於方向盤上，或是緊鄰方向盤，例如：方向盤左後方的控制撥桿增加了操作駕駛輔助系統的功能；全新 Cayenne 的自排變速箱排檔桿設置於儀錶台上，為全新的中央鞍座創造出額外空間，來設計儲物空間及將空調控制面板整合至典雅的黑色面板中。碩大且就手的控制介面，結合機械式空調控制開關與具體感震動回饋的音量控制器，外型精緻兼具最佳操作感。全新保時捷駕駛者體驗設計概念的關鍵特色，是在數位和類比兩種衝突的元素之間取得了完美的平衡。
Cayenne 重新設計的座艙首度搭載 12.6 吋的全數位儀錶，具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，還可額外選配全面優化的抬頭顯示器。標配的 12.3 吋保時捷通訊管理系統（PCM）中央螢幕，協調地整合於全新儀錶台中，提供所有車輛相關功能的設定，並內建 Spotify® 及 Apple Music® 等應用程式，增強全新 Cayenne 的聯網功能。乘客座亦首次提供一具 10.9 吋的顯示幕作為選配項目，為前座乘客帶來豐富的乘坐體驗，不僅能夠顯示性能數據、獨立操作資訊娛樂系統，還能在行駛時播放的串流影音內容，此顯示幕上有著特殊鍍膜，確保駕駛者不會從旁被螢幕內容所分心。
全新 Cayenne 擁有極具張力的外觀設計，全新的車頭造型結合更飽滿的拱型前葉子鈑、全新的引擎蓋與充滿科技感的頭燈，凸顯出車輛的寬幅。全新 Cayenne 的車尾設計特點包含3D 立體設計的尾燈，全新後保桿整合了車牌框，使尾門下部造型更顯簡潔。新增的選配項目則使全新 Cayenne 更加動感與個性化，包含車色選擇中新增三個全新車色；Cayenne Coupé 另外提供的輕量化運動套件，減輕車重達 33 kg；以及多款新推出的 20、21 和 22吋輪圈。
LED 矩陣式頭燈系統成為全新 Cayenne 的標準配備，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統則是全新的選配項目。藉著兩個高解析模組與每個頭燈超過 32,000 像素的 LED，高解析度 LED 矩陣式頭燈系統的創新科技得以像素為單位，精準判定其他用路人，並遮蔽遠光燈光束，避免眩光的影響。頭燈模組的亮度具有超過 1,000 段調節，可根據不同駕駛情況調整燈光模式，大幅增進安全性與舒適性。
保時捷還為全新 Cayenne 導入空氣濾清系統，在標準配備中，此系統可藉由導航資訊來預測車輛路徑，當偵測到接近隧道入口時，便自動啟動車室空氣再循環功能；另外還可透過選配，讓系統可主動偵測空氣中的懸浮微粒水準，在必要時導引空氣通過粉塵過濾器以淨化車內空氣。負離子空氣淨化器還能去除空氣中的多種細菌與污染物，是有過敏體質人士的福音。
保時捷全新 Cayenne 的標準懸吊系統搭載含保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的鋼製彈簧，全新的減震筒採用雙閥門技術，使彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，在所有駕駛情況下都能有最佳性能表現。尤其是低速的舒適性、過彎時的操控性，以及車輛俯仰和側傾的支撐性都有明顯提升。藉由選配具雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，還能更進一步提升駕駛體驗，無論是相較於標準懸吊系統或前代車型，全新主動式氣壓懸吊藉著較軟的懸吊特性強化駕駛體驗，增進車輛穩定性，並讓公路與越野的操控更簡單。同時該系統還增進操駕精準度與性能表現，減低車輛在各種動態駕駛情境中的車身位移，也讓Normal、Sport、Sport Plus等駕駛模式之間的差異更顯著。
全新 Cayenne 首先為台灣市場提供 3 款引擎型號，Cayenne S 搭載保時捷所開發的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎大幅改進後，取代原先的 V6 引擎。具有 474 PS（349 kW）最大馬力與 600 Nm的扭力輸出，比前代車型高出 34 PS（25 kW）與50Nm，無論是 SUV 或 Coupé 都只需要 4.7 秒，就能由靜止加速至時速 100 km/h，極速則是 273 km/h。重新調校的 3.0 升 V6 渦輪增壓引擎是進入 Cayenne 世界的入門動力，可輸出 353 PS （260 kW）最大馬力與 500 Nm最大扭力，比以往高出 13 PS（10 kW）與 50Nm。
這具六缸引擎同時也是 Cayenne E-Hybrid 車型動力系統的基礎，結合可輸出 176 PS （130kW）的全新電動馬達，比以往高出 39 PS（30kW），令綜效馬力輸出達到 470 PS（346 kW）。搭載的高壓電池容量由 17.9 kWh 提升至 25.9 kWh，並根據所搭載的配備不同，最高純電續航里程在 WLTP 測試標準下可達 90 km。儘管電池容量提升，全新的 11 kW 車載充電器在配合適當的電源之下，能夠將充電時間縮短至 2.5 小時。改良後的e-hybrid 駕駛模式也在旅途中增進車輛的能耗表現。
全新保時捷 Cayenne 車系建議售價
全新 Cayenne NTD 3,690,000 元起
全新 Cayenne E-Hybrid NTD 4,480,000 元起
全新 Cayenne S NTD 5,320,000 元起
全新 Cayenne Coupé NTD 3,910,000 元起
全新 Cayenne S Coupé NTD 5,630,000 元起