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純電旗艦轎車終於登場 福斯ID.7亮相

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Volkswagen福斯汽車的電動車系正在迅速擴張當中，現在終於有了旗艦轎車ID.7，雖然最大馬力僅有286匹而已，但是續航力成來到700公里，而且還支援200kW的快充系統，預計將於今年秋天抵達歐洲市場以及中國 。

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ID.7經過了很久的預告，終於在這次的上海車展進行發表。
ID.7經過了很久的預告，終於在這次的上海車展進行發表。
ID.7預告了好一段時間終於在上海車展前夕公佈所有資訊，在車輛尺碼部分長為4,961mm、軸距則為2,966mm，看得出來車身大家符合大型房車標準，這也與賓士的電動車款EQE有著相同的表現，而車寬不計後照鏡的話則為1,862mm，另外車輛的風阻係數值最低來到0.23Cd，但這項數據會因為車主選配不同的套件而有所改變，目前ID.7有兩種規格配置，分別為Pro以及Pro S，不過兩者的動力系統皆為一樣單馬達286匹的系統，電池部分則是搭載了82kWh的電池組，在WLTP的規範下續航里程為700公里，並且可以使用200kW的快充系統。

車內除了高級氛圍之外，更多的是簡潔的科技感受，中央搭載了15吋橫置的超大螢幕，將可以在這塊螢幕當中實現眾多車輛功能的操作，而駕駛前方除了一個小型的螢幕顯示車輛資訊之外，ID.7更是強調了擴增實境的功能，抬頭顯示器當中將會有許多道路資訊以及距離顯示的呈現，包含了轉彎的箭頭提醒，此外這輛車也搭載了品牌有史以來最先進的空調系統，有獨立馬達來控制水平以及垂直的風向調整，並且可以使用語音控制，像是如果你說出「我的手很冷」的指令，那麼就會有股暖風吹向你的手指，並且開啟方向盤加熱系統。

另外你還可以選擇按摩座椅，除了有14向電動調整功能之外，按摩椅增加了10～12個氣墊，並且有著加熱以及通風功能，全景天窗部分也有智慧玻璃面板，可以自由地切換透明度，目前這輛車將會在德國工廠進行製造，於下半年才會有車輛下線，秋季的時候將會首先在中國以及歐洲登場，而關於定價部分則尚未公布，但畢竟是ID車系的旗艦代表，售價肯定不會太便宜才是。

車長以及軸距部分與賓士EQE相當，相信會吸引不少主管階級購買。
車長以及軸距部分與賓士EQE相當，相信會吸引不少主管階級購買。
車輛最低風阻係數值來到0.23Cd，對於續航里程的表現將會有相當大的幫助。
車輛最低風阻係數值來到0.23Cd，對於續航里程的表現將會有相當大的幫助。
中央15吋的螢幕將可以控制車輛所有功能，而該車款的空調系統也是品牌歷史以來最先進的代表。
中央15吋的螢幕將可以控制車輛所有功能，而該車款的空調系統也是品牌歷史以來最先進的代表。
座椅部分可以選擇按摩座椅配置，端看消費者想要車輛有什麼樣的乘坐感受。
座椅部分可以選擇按摩座椅配置，端看消費者想要車輛有什麼樣的乘坐感受。
後座空間表現相當良好，畢竟軸距也已經逼近了3米大關。
後座空間表現相當良好，畢竟軸距也已經逼近了3米大關。
車輛擁有氣氛燈照明相當有趣，而這款車也強調著抬頭顯示器當中的擴增實境表現，將會讓駕駛的開車時更專注於道路方面的資訊。
車輛擁有氣氛燈照明相當有趣，而這款車也強調著抬頭顯示器當中的擴增實境表現，將會讓駕駛的開車時更專注於道路方面的資訊。

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