BMW電動性能旗艦亮相 i7 M70 xDrive擁有660匹、續航560公里

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相信不少人都在期待著這輛性能旗艦的到來，這是BMW第三款帶有M的電動車輛，繼i4 M50以及iX M60之後，這輛i7 M70 xDrive將會是一輛性能與豪華艱鉅的強大車款，這輛車擁有目前品牌最強的電動馬達系統，在後軸的馬達更是比先前的xDrive60還要強了25.5%，現在i7 M70的後軸擁有489匹的馬力輸出，前軸則是擁有258馬力，綜效馬力來到660匹，而扭力峰值在運動模式下擁有103.6公斤米的輸出，而如果調整至M Sport Boost以及彈射起步模式的話，扭力更會來到112.2公斤米，百公里加速可以在3.7秒內完成，電子限速在時速250公里是目前品牌最快的純電車款。
在電池容量部分維持105.7kWh的配置，可用容量則為101.7kWh，如此一來可以在WLTP的規範下擁有560公里的續航里程，雖然比起xDrive60還少了65公里，但是其電耗值為23.8-20.8kWh/100km，表現依舊亮眼，並且在195kW的快充系統支援下，電池從10%充飽至80%的時間為34分鐘，大約只需10分鐘就可以充進約170公里續航所需的電量，另外這次這輛車當中新增了Max Range模式，將會限制車輛的輸出以及最高極速，在這個模式下空調將會關閉，座椅加熱、方向盤加熱系統也同步關閉，極速還會被限制在時速90公里，聽起來是一個有點痛苦的模式。
而在性能表現上則是有著M Launch Control彈射起步功能以及M Sport Boost動力模式，在前者模式開啟狀況下將可以擁有最好的起步效果，當然作為旗艦車款，電子懸吊系統以及M款專用的氣壓懸吊也將會針對各種不同模式進行調整，並且有著主動側傾穩定系統功能，不論想要激烈操駕或者是舒適體驗，這輛車都可以滿足你的眾多需求，而在不同模式切換時底盤的各項配備也都會進行調整，包含轉向系統、驅動系統、駕駛穩定系統都將同步進行改變，而在制動部分也配置上了M Sport的煞車系統，同時你也可以選擇黑色卡鉗的M Performance配件，在i7 M70車款當中標配的是21吋輪圈，並且有著空氣力學優化的設計。
I7 M70 xDrive在內外觀皆有許多客製化的選擇，最特別的就是會發光的雙腎型Iconic Glow水箱護罩首次與M Performance套件一起提供，現在你可以同時擁有發光以及性能的視覺效果，而眾多的M款空力套件不用多說，每一項都呈現了車款的旗艦性能感受，首度加入的銅色與黑色雙色烤漆也同樣令人印象深刻，車內採用的則是最新的iDrive 8.5系統，搭配手機功能將可以遙控開啟車門，目前預計這輛車將會在第二季於部分市場販售，台灣很可能在今年底就可以看到這輛性能旗艦的出現。