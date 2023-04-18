涉助愛奇藝在台營運遭起訴　范立達等3人獲判無罪

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判決表示，北京愛奇藝透過歐銻銻、斯翠明的名義運作愛奇藝影音平台，可能違反台灣地區與大陸地區人民關係條例就大陸地區投資、資金來源監管或審查的限制。
不過，並不在檢方起訴所主張兩岸人民條例的第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」其中的「大陸地區之營利事業」及「從事業務活動」的限制範圍。
法院認為，楊鳴、范立達、趙善真於偵審時否認犯罪，且考量檢方舉證不足，依無罪推定論，判決楊鳴等3人無罪。可上訴。
全案起於，歐銻銻公司於民國104年10月間受北京愛奇藝指示在台設置營運據點、運作愛奇藝影音平台，並於106年間向台北市政府申辦現金增資，調查局懷疑資金來源異常進而查核。
另外，北京愛奇藝於109年4月間指示楊鳴等人設立斯翠明公司，由趙善真擔任登記負責人，楊鳴、范立達為實際負責人。
士林地檢署查出，歐銻銻的營運方向、員工獎懲均須北京愛奇藝核可，獎勵包括北京愛奇藝於美國上市股票的虛擬賣出權；斯翠明員工也多半來自歐銻銻，公司制度與歐銻銻相同，仍繼續進行北京愛奇藝業務。
檢方追查，歐銻銻、斯翠明的公司預算須北京愛奇藝批准，戲劇製作案、全球影劇版權採購案也要向北京愛奇藝報告、請示，所製作的影音作品、權利金歸屬北京愛奇藝，足認楊鳴等人協助北京愛奇藝實際在台進行業務，依法起訴。（編輯：戴光育）1120418