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不過，黃金市場和香料市場因為深受遊客們的喜愛，傳統風情較為減少，現代商業反而更為濃厚。因此，相較之下阿發迪歷史區（Al Fahidi）因為保存許多舊時的建築及居民生活場景，雖然裡面許多房舍也非住宅，取而代之的是博物館、紀念中心、藝廊、咖啡館和餐廳等，但是漫步其中，依舊能感受到重返19世紀中期左右的民風氣息，相當有韻味。
阿發迪歷史區最有代表性的建築物當屬「風塔（Wind Tower）」了！這個乍看之下有如巨大方型煙囪的黃色建築物，採用石頭、柚木、石膏、棕櫚木和檀香木建造的傳統風塔，其實是他們傳統智慧的通風設備。雖然杜拜的白天氣溫炎熱，但是透過這風塔的氣流作用，會順勢將風導向底處讓房屋內的氣溫流動，也就形成了最天然風扇作用。因此，當地人都會很自豪的說，這就是最原始的冷氣雛型！
如果想要更瞭解杜拜的在地文化故事，參加阿發迪歷史區導覽行程會是不錯的選擇。而隨著網路社群媒體的發展，現在則非常多的遊客們特別換穿當地的傳統服飾坎杜拉（Kandura），頭戴花格子頭巾（Keffiyeh）和頭環繩（Agal）到這裡參加活動和純拍照留念。此外，咖啡博物館和杜拜博物館也是推薦的順遊點。至於喜歡拍照和購物的朋友們，附近的「阿席文化區Al Seef District」則不能錯過。這個在2017年年末重新啟動完成，佔地250萬平方英尺的文化區，最主要是紀念杜拜灣沿海珍珠採集基地的歷史，因此也將杜拜灣1.8公里長的壯觀海岸線納入。多了河灣景致後，它的在地歷史文化背景故事則更完整了！
景點資訊
杜拜舊城區Old Dubai
地址：The Dubai Creek, Deira and Bur Dubai
時間：+971 800 33222
網址：dubaiculture.gov.ae
時間：24hours
費用：免費
這篇文章 杜拜景點｜見證小漁村的崛起 走訪黃金+香料市集感受杜拜傳統風光 最早出現於 行遍天下旅遊網