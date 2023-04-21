姓朴怎麼取名字？爸嘆：都被當韓國人 眾爆笑答案「超台灣」
名字代表著一個人，取的好人人誇讚，取的差年年尷尬，《NOWnews》就曾以「姓關怎麼取名字？女得『這名』從小尷尬到大：謝謝爸媽」為題報導一名中國女子因父母「詩情畫意」的取名法而難堪的事件。近日台灣一名姓「朴」的男子也開始擔憂起如何為孩子取名，上網尋求協助後引起熱議。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明自己姓「朴」，並直接亮出自家世譜表態自己認真求教、不開玩笑的心，接著詢問「如何把名字取得有台灣感？」，「求賜教，男名、女名各一」，「怎樣小孩才可以不要再被人問『你南韓人喔？』」
雖原PO真心求教，可終究擋不住網友們的奇思異想，紛紛歪樓給出許多奇特的答案「朴薩」、「朴恭殷」、「朴龍共，忘記女生：朴蓉鞏」、「朴發六千」、「朴悠瑪」、「朴信男/信女」、「朴拿疼」、「朴鮭魚，很確定是台灣人，應該只有台灣流行過」、「朴要吵」；有人則表示要有台灣味不如直接叫「朴台灣」，原PO回覆「笑死，確實想過叫朴台生」。
除了歪樓群眾，不少人也認真思考「取菜市場名字？雅婷或是家豪，一看就台灣人」、「朴昱寧/朴昱軒之類的？感覺台灣人很喜歡用ㄩˋ這個音」，有人則認為不如就直接走韓風「將錯就錯，直接叫朴寶劍」、「女生：朴寶英、男生：朴寶劍」、「朴涎鎮」。