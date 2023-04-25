台灣淪「慶記之島」？民眾黨斥藍綠互踢皮球、籲全面稽查槍械走私

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱臣遠表示，民進黨執政下，行人地獄、低薪通膨、高房價，連走在路上都還會碰到槍擊案，若政府都無法保障人民基本安全，不知道政府到底何用？前有民進黨台南市長黃偉哲執政下的88槍擊案，充斥光電利益糾葛；今有國民黨侯友宜轄內的67槍掃射事件，據傳是詐騙不法所得分贓不均，不過無論政黨立場如何，推諉卸責對治安毫無幫助，藍綠宛如「踢皮球國家隊」。
邱臣遠認為，台灣近年槍案增加，查獲非法槍枝卻減少，2021年槍擊案最多，高達100起，累計破案率達98.27%，實則卻是「高犯罪率帶來高破獲率」的假象，這是非常不光彩的政績；而查獲的非法槍枝逐年減少，或許會被解讀成治安改善，然而對照槍案數上升，兩者互相矛盾。槍案頻傳、各種非法槍枝在市面上流竄，明顯是槍枝查緝不力所致，以本次新北案件為例，作案槍枝居然可以直接在美國網站上訂購，政府必須加強查緝走私的力道。
陳琬惠指出，青少年犯罪人口率近8年上升47%，凸顯社會安全網破大洞，青少年已逐漸被黑社會「犯罪工具化」，最近兩案槍手都是17歲少年，犯後即攜槍投案，顯然幕後有藏鏡人指點，只要找少年行兇給安家費，就能輕易逃過官司，恐造成模仿效應，成為新的國安危機。
陳琬惠說，面對青少年犯罪問題，法務部、教育部及衛福部必須動起來，不能再把問題推給警察，法務部應重點研究「預謀式」自首，而非「真誠」自首的情況下，現行條文是否成為犯罪者減刑竅門的問題，並儘早提出對策，同時應與警察共同合作，加大偵查招募青少年的犯罪組織。教育部應加強法制教育，提高法治意識並導正價值觀，讓他們認識遵守法律與勞動的重要性，教育部也要與內政部合作，加強校內組織犯罪防制宣導，以及篩查網路上的可疑內容。
陳宥丞強調，槍擊案發生縣市不分藍綠，中央、地方都責無旁貸，但現在看不到有魄力的解決方案，對於槍擊案還是各自表述、互推皮球。藍綠都有責任遏止黑槍氾濫，不讓持有槍枝的年齡層逐漸下降，也要阻止不法集團利用校園吸收學生，或是做為交換槍枝毒品的突破口。
民眾黨團呼籲，維護治安不只是警察的責任，法務部、教育部及衛福部等中央部會，還有地方政府都必須嚴肅以待，除了要避免槍枝氾濫，更要把社會安全網外的青少年接起來，避免青少年落入犯罪集團之手，造成更大的社會問題，藍綠應停止互相指責，共同解決當前的治安危機，別讓台灣成為人人擔驚受怕的「慶記之島」。
查看原文
延伸閱讀：
謝步智觀點》深入俄境 敵後破壞屢建奇功 烏軍為何這麼「謙虛」 不敢大方認戰果？