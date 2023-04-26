銀行發生系統性風險低！星展估美5月再升息1碼、對美股看法轉中立
市場對美國經濟和金融業前景憂慮再起，不過，星展銀行認為，在2008年全球金融海嘯過後，銀行體質多有改善，加上各國央行與政府迅速採取行動，銀行業發生系統性風險機率偏低，但預估美國聯準會（Fed）5月還會再升息1碼，推升聯邦基準利率至5.25%，之後維持不動至年底，通膨水準還不至於讓Fed降息，而高利率維持更長時間將減緩經濟成長力道，整體呈現溫和衰退，並下修美、日股看法為中立，而隨著中國經濟前景改善，星展銀則看好亞洲不含日本股市表現。
記者顏真真／台北報導
對於今年第2季展望，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉以「撥雲見日」來形容。他認為美國升息已進入尾聲，即便美歐銀行還有一些壓力，但銀行業發生系統性風險機率偏低，主要是2008年全球金融海嘯過後，銀行體質多有改善，加上各國央行與政府迅速採取行動，銀行資本結構改善，星展預估5月聯準會再升息1碼後，聯邦基準利率將來到5.25%高點，之後利率會維持高檔到年底，而且在高利率維持更長時間將減緩經濟成長，通膨水準也不足以使聯準會降息，預估明年才可能看到降息。
由於美國和全球金融體系有足夠的能力緩衝及因應後週期風險，戰勝通膨仍是投資人的主要目標，尤其在歷經去年的市場大幅修正後，目前股市和債市存在的「安全邊際」也為投資人帶來配置機會，因此，星展持續建議「股6債4」的資產配置比例，以維持風險平衡型投資組合。
雖然股神巴菲特加碼日股，但星展銀行第2季下修對日股及美股看法至中立。陳昱嘉表示，主要是因為美國薪資維持高水準，有可能衝擊美國企業獲利，而日本新任央行總裁上任，預估貨幣政策可能會趨緊縮，日圓升值會壓抑日股表現。
不過，由於中國大陸疫後重啟讓經濟前景改善，陸股價格較其它成熟市場股市評價面呈現折價，加上亞洲復甦動能可望持續，因此，星展仍看好亞洲不包含日本的股市。