黃國昌指控涉用農村「炒土地」 林為洲：當時我代表出資人做重劃
前立委黃國昌去年指控國民黨立委林為洲，於新竹縣透過參與農村土地重劃，低價承接「抵費地」、再高價轉手套利，涉用農村進行「炒地煉金術」，1個月就撈了1.2億元，他更直指林為洲濫行告訴，「有這樣的最大在野黨，真的是台灣的悲哀」。對此，林為洲晚間聲明反駁，當時他是無黨籍與國民黨無關，並澄清此案是民國96年通過，當時是他代表出資的人做重劃。
記者翁子竣／台北報導
針對遭黃國昌指控炒地皮，林為洲今回應，每逢選舉被惡意抹黑，黃國昌的指控內容無論是時間、金額、內容都不正確，也並非事實，且也和國民黨完全無關。
林為洲指出，該案是新竹縣政府在民國96年通過的，因為當時是他代表出資的人來做重劃，但這個案子經過12年才完成，一直到了民國108年，才拿到這塊「抵費地」。
林為洲坦承後來將「抵費地」賣掉，但並非像黃國昌所說，拿到地賣出去就賺了1.2億。林為洲也澄清，做工程需要工程費、行政費，要處理釘子戶，以及協調許多周邊的事，這個案子拖了十幾年，成本也不是縣政府的公告現值，究竟哪裡來的1.2億？
林為洲無奈表示，每次只要選舉，這件事情就被拿出來提一次，自己確實有參與過重劃，如果黃國昌覺得參與過重劃、買賣過房子就叫做炒房、做過土地開發就是炒地、買賣過股票就叫做炒股，那他沒什麼意見。但從事重劃當時，他是無黨籍，與國民黨也沒有任何關係，請立即停止造謠及惡意抹黑。