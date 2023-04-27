【試駕】除了越野，Land Rover Defender 130 X P400其實更擅長載八人舒適移動

行駛32萬公里只退化12% 特斯拉電池數據超驚人

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

許多人購買電動車或者是PHEV車款的時候，都會擔心著大電池衰退的情況發生，畢竟電池一顆並不便宜，但特斯拉Tesla表示如果你是買他們的車不用太擔心，因為官方數據顯示行駛超過32萬公里，其電池也才退化12%而已，在你報廢之前車輛都不需要更換電池。

我是廣告 請繼續往下閱讀
特斯拉發表最新的報告，其中關於電池衰退部分表示直到車主報廢車輛前，都不需要更換大電池系統。
特斯拉發表最新的報告，其中關於電池衰退部分表示直到車主報廢車輛前，都不需要更換大電池系統。
電池的壽命以及退化率對於電動汽車的消費者來說非常重要，許多人都會觀察過往使用者的分享數據，因為這個零組件對於電動車來說非常重要，而且他還很昂貴，而根據特斯拉官方做出最新的調查發現，Model S以及Model X兩輛車在使用超過20萬英里，等同於32.2萬公里之後，平均只減損了12%的容量，而之所以會使用20萬英里這個數字是有其道理的，因為在美國每輛汽車平均行駛20萬英里之後就會報廢，這也就代表著你開著特斯拉直到他報廢都不用更換電池。

Model S以及Model X在使用者行駛超過20萬英里之後，電池容量僅下降了12%而已。
Model S以及Model X在使用者行駛超過20萬英里之後，電池容量僅下降了12%而已。
而如果是歐洲市場的話，這個數字還會再縮短，他們的車輛平均行駛超過15萬英里，約24.1萬公里之後，車輛就會報廢，但特斯拉也提到行駛歷程不是唯一影響電池壽命的因素，如果隨著電池使用越久，其儲存的電容量也會下降，而這項報告當中也提到了另一個很有趣的數據，如果你擁有特斯拉Model 3的話，其成本每英里為0.49美金，而如果是Toyota Corolla的話，是每英里0.46美金，看起來買Corolla的話還是比較還算，但是隨著電動車越來越多，相信在車價方面會有放緩趨勢，持有成本將會降低。不過最重要的還是使用成本，電價將會是未來的隱憂，就跟你買油車一樣，油價也將會是影響使用成本的一大因素，而缺電的台灣要如何解決將會是最大難題。

這項報告也顯示如果與Toyota Corolla相比，其持有成本比起Model 3還要更低。
這項報告也顯示如果與Toyota Corolla相比，其持有成本比起Model 3還要更低。

價值超過 20 億史上最貴 BMW 冰淇淋！中國市場從車廠救星變成惡夢？

【車勢星聞】影音／《速命道》劇情設定新穎前衛，瘦子把救護車當賽車開

【車勢星聞】影音／劉德華與柯受良兒子拍賽車電影《速命道》延續飆速傳奇

【試駕】除了越野，Land Rover Defender 130 X P400其實更擅長載八人舒適移動

我是廣告 請繼續往下閱讀