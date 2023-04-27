行駛32萬公里只退化12% 特斯拉電池數據超驚人

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電池的壽命以及退化率對於電動汽車的消費者來說非常重要，許多人都會觀察過往使用者的分享數據，因為這個零組件對於電動車來說非常重要，而且他還很昂貴，而根據特斯拉官方做出最新的調查發現，Model S以及Model X兩輛車在使用超過20萬英里，等同於32.2萬公里之後，平均只減損了12%的容量，而之所以會使用20萬英里這個數字是有其道理的，因為在美國每輛汽車平均行駛20萬英里之後就會報廢，這也就代表著你開著特斯拉直到他報廢都不用更換電池。
而如果是歐洲市場的話，這個數字還會再縮短，他們的車輛平均行駛超過15萬英里，約24.1萬公里之後，車輛就會報廢，但特斯拉也提到行駛歷程不是唯一影響電池壽命的因素，如果隨著電池使用越久，其儲存的電容量也會下降，而這項報告當中也提到了另一個很有趣的數據，如果你擁有特斯拉Model 3的話，其成本每英里為0.49美金，而如果是Toyota Corolla的話，是每英里0.46美金，看起來買Corolla的話還是比較還算，但是隨著電動車越來越多，相信在車價方面會有放緩趨勢，持有成本將會降低。不過最重要的還是使用成本，電價將會是未來的隱憂，就跟你買油車一樣，油價也將會是影響使用成本的一大因素，而缺電的台灣要如何解決將會是最大難題。