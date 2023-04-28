Gogoro Rewards 點數獎勵計畫上線半年吸引逾 25 萬用戶
Gogoro 持續降低電動機車入手門檻與總體擁有成本，於 2022 年領先業界打造「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」，隨時隨地消費就能自動無痛累積 Gogoro Smart Points 點數，直接折抵電池資費、購車、維修保養、GoShare 騎乘等所有 Gogoro 消費無上限，開啟「移動隨經濟」新生活型態。Gogoro Rewards 上線至今半年即交出亮眼成績單，不僅已有超過 25 萬人使用、共回饋 6,000 萬點數，更有兩成台新 Gogoro Rewards 聯名卡卡友使用點數全數折抵電池資費，享受月月免費騎車，掌握電動機車最強省錢術！
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根據 Gogoro 內部數據顯示，今年第一季已有超過 70% 的台新 Gogoro Rewards 聯名卡持卡人使用點數折抵電池資費帳單。其中，超過四分之一的卡友使用點數折抵後，帳單折扣超過 5 折；兩成卡友折抵後的資費帳單為 0 元，相當於直接免費騎車。
Gogoro 進一步分析，台新 Gogoro Rewards 聯名卡全卡友每月使用點數折抵資費的平均金額高達 $300 元，對於選擇「$319 自由省電池資費方案」的車主來說，幾乎已實現月月騎車不用錢。透過 Gogoro Rewards 獲得的點數不僅用於折抵資費帳單，還有超過 650 萬點數直接折抵車輛維修保養與 GoShare 騎乘費用。
只要在 Gogoro App / Gogoro Network App / GoShare App 啟用 Gogoro Rewards，並將台新 Gogoro Rewards 聯名卡綁定至 Gogoro Wallet，就能輕鬆享受點數回饋，優惠涵蓋食衣住行全通路。
獲得點數後，用戶可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或在 App 直接使用點數兌換網路商店購物金。1 點就等於 $1 元，點數越多，可折抵的金額就越多。