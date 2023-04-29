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找到流量密碼！酒吧開幕8個月狂賺百萬美元　只播女子運動比賽

▲美國波特蘭一家名為「The Sports Bra」的運動酒吧很特別，只播女子體育比賽，這個策略大獲成功，開業8個月就賺進94萬4000美金。（圖／翻攝自「The Sports Bra」臉書粉專）
▲美國波特蘭一家名為「The Sports Bra」的運動酒吧很特別，只播女子體育比賽，這個策略大獲成功，開業8個月就賺進94萬4000美金。（圖／翻攝自「The Sports Bra」臉書粉專）

記者倪浩軒/綜合報導

美國波特蘭一家名為「The Sports Bra」的運動酒吧，名字沒有打錯，店名確實不是「Bar」而是「Bra」，這個一語雙關，正是因為酒吧的特色在於只播女子體育比賽，訴求提供女性運動迷一個友善的環境，而這個策略也大獲成功，開業8個月就賺進94萬4000美金，約新台幣2904萬元。

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根據《CNBC》報導，「The Sports Bra」的老闆是43歲的阮珍妮（Jenny Nguyen），她選在去年開業，當時美國疫情仍未過去，又遇到原物料上漲，可以說是滿冒險的時間點，但酒吧開張後卻驚喜地一路生意長紅。

阮珍妮表示，其實一開始她也沒把握能不能成功，畢竟男子運動總是佔據絕大多數媒體版面，不管足球，籃球、棒球都是如此，但結果證明了女性運動迷的市場龐大，而且她們確實正需要一個友善的、可以放鬆的觀賞比賽的場地。

阮珍妮透露自己是一位死忠籃球迷，大學時還是籃球校隊的一員，直到膝蓋受傷才不得不退出。阮珍妮回憶曾經有一年，和朋友想去酒吧觀看NCAA女籃冠軍賽，酒吧內有很多電視，然而沒有一個在播放女籃冠軍賽。最終她們不得拜託酒保，而酒保幫她們轉台後，卻把電視關成靜音。

阮珍妮表示，就在那一時刻，她決定有機會的話，以後一定要開一間可以提供更好的觀賽環境的酒吧。阮珍妮強調，不是所有運動酒吧的氣氛都讓女生覺得自在，雖然她們某種程度已經習慣了，但是不應該把這種只能靜音看比賽的環境當作正常。

阮珍妮說自己向銀行借錢時被拒絕了，因為行員認為一間只播放女子體育賽事的酒吧活不下去，最終她是靠著Kickstarter的平台才成功徵集到創業啟動基金。但如今隨著The Sports Bra的成功，漸漸也有別人對開設類似概念的酒吧感興趣。阮珍妮表示，自己與所有來詢問的夥伴都保持聯繫，她希望越多人一起投入這領域越好，她形容自己就像「在叢林拿刀砍樹開路」，只要能夠讓多一個人體會到運動之美，「我就覺得值得了」。

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