找到流量密碼！酒吧開幕8個月狂賺百萬美元　只播女子運動比賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
阮珍妮表示，其實一開始她也沒把握能不能成功，畢竟男子運動總是佔據絕大多數媒體版面，不管足球，籃球、棒球都是如此，但結果證明了女性運動迷的市場龐大，而且她們確實正需要一個友善的、可以放鬆的觀賞比賽的場地。
阮珍妮透露自己是一位死忠籃球迷，大學時還是籃球校隊的一員，直到膝蓋受傷才不得不退出。阮珍妮回憶曾經有一年，和朋友想去酒吧觀看NCAA女籃冠軍賽，酒吧內有很多電視，然而沒有一個在播放女籃冠軍賽。最終她們不得拜託酒保，而酒保幫她們轉台後，卻把電視關成靜音。
阮珍妮表示，就在那一時刻，她決定有機會的話，以後一定要開一間可以提供更好的觀賽環境的酒吧。阮珍妮強調，不是所有運動酒吧的氣氛都讓女生覺得自在，雖然她們某種程度已經習慣了，但是不應該把這種只能靜音看比賽的環境當作正常。
阮珍妮說自己向銀行借錢時被拒絕了，因為行員認為一間只播放女子體育賽事的酒吧活不下去，最終她是靠著Kickstarter的平台才成功徵集到創業啟動基金。但如今隨著The Sports Bra的成功，漸漸也有別人對開設類似概念的酒吧感興趣。阮珍妮表示，自己與所有來詢問的夥伴都保持聯繫，她希望越多人一起投入這領域越好，她形容自己就像「在叢林拿刀砍樹開路」，只要能夠讓多一個人體會到運動之美，「我就覺得值得了」。