119,500元起，PGO 新旗艦白牌速克達TIG震撼登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新上市的TIG，將接替廣受好評之Tigra 125/150運動型速克達的位置，動力、配備與科技全面升級；動力部分，TIG 超強水冷動力採用全新 VORTEX 2代引擎，將動力系統、耐久性以及運動性全面再進化。
設計團隊將燃燒室形狀優化，油氣混合更平均，不易產生積碳及碳氫化合物排放汙染問題；而進氣系統與空氣流場的優化設計，加大了進氣量與順暢性，增加引擎的＂肺活量＂，有效讓馬力再提升，最大馬力達 17.8PS/8000rpm，馬力重量比為7.58 PWR，性能表現凌駕群雄，成為同級車中的佼佼者。
TIG 水冷排設置在撞風面最佳的前斜板上，透過直接撞風散熱效率最佳，創造馬力發揮的最強性能，同時確保引擎長久耐用性。綜觀市場上各款運動型速克達，馬力重量比多落在9~10左右，數字越小跑得越快，馬力重量比小於8的TIG，絕對是操控至上、性能掛帥的唯一選擇。
Intelligent 智能 SMART 雙主題全彩智慧儀表
TIG 的智慧儀表也是一大亮點，搭載了5 吋 TFT 全彩智慧儀表高規格模組，清晰、直覺化的資訊，以及可調整的儀表角度 25 度，讓騎士身高從 150cm 到 190cm 都能夠輕鬆駕馭。此外，TIG 的智慧儀表具有盲點監視功能(需加裝原廠前後鏡頭行車記錄器)和胎壓偵測顯示(需選配 TPMS)等實用功能。而專屬智慧 PGO GO APP 連結，提供了豐富的個人化功能設定，除了車況診斷、保養維修履歷...等，手機 ＂APP 防盜鎖設定＂結合儀表晶片防盜，雙重防盜機制，讓車主更安心更有保障，這次全新設計了一大亮點功能＂POWER TEST＂加速測時功能，給足了玩家許多可以發揮的空間，增添了不少討論度與騎乘樂趣。
Genius 天賦 全方位安全操控 最頂規煞車系統 TIG 擁有另人驚豔的的全方位安全操控。全新代號HLD (High rigidity/Lightweight/Durability) 車架系統，輕量化的車架設計，相較於過去的彪虎150，重量更輕2kg外，首管縱向、扭轉剛性同時也大幅度提升；而左右車身管材更選用了高強度材質，提升抗拉強度，最大傾角可達 45 度，完美升級了騎乘靈活性，且車身尺寸與 125cc 級距車型相近，軸距短巧，適合市區通勤、刁鑽山道穿梭使用。TIG 全方位高階TCS科技更是市場上首屈一指，PGO 全方位 TCS 採雙效控制(退點火+斷噴油)，有別於市場競品的基礎簡易功能，除了 ON 和 OFF 之外，更具備了兩種模式的選擇切換(Normal 模式與 Sport 模式)，讓騎乘者可依需求進行切換，兼具安全及騎乘樂趣。
此外，PGO 是市場上第一家採用世界大廠 BOSCH 全套主動式安全輔助系統的品牌，整合 ECU+ABS+TCS 的全 BOSCH 主動式安全輔助系統，使訊號傳遞相容性最佳化，而 TIG 的高階版 TCS 與 ABS 更可同時運作，不會相互干擾，完美地結合了操控與安全，平衡駕馭以達前所未有的新體驗，絕對是一級玩家首選。
TIG 震撼優惠重磅出擊 豪華版 $119,500元 旗艦版 $126,500元(標配行車記錄器及胎壓偵測器) 現金與分期同價，12/24/36多元分期方案(開辦費另計) 限時限量前888台加贈ESS緊急煞車警示系統 即日起至六月底前新購車主再享8折精品加購優惠(安裝工資另計)