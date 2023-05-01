豐田哪有這麼帥？ Toyota Prius PHEV試駕

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這可不是隨口說說而已，還記得好萊塢大片《樂來越愛你 (La La Land) 》？這部榮獲奧斯卡金像獎14項提名6項大獎肯定的膾炙人口電影，其中便有當開Prius的女主角倉惶離開豪宅派對時，結果泊車處滿是Prius鑰匙的橋段，顯見某個時期於洛杉磯富人區，這款Toyota油電先驅一度如傳奇般的存在，事實上，如今叱吒風雲的Toyota油電帝國正是由Prius所奠基，僅管如今聲勢已為更多更新的車款乃至純電BEV所稍稍掩蓋，卻一點不減這款車於我們心中的地位與價值，簡言之，未來車迷回顧車壇大事記，肯定有Toyota Prius一席之地。
所以對於全新第五代Toyota Prius，我們確實充滿期待，不過這次大改款值得關注的絕不僅只科技及節能面向上的再突破 — 雖說過往歷代Prius大抵都是這些面向引人聚焦，真正的車迷，絕對該訝異於這次Toyota Prius實在變得太美，美到根本不該單以新能源車角度看待，而是值得列入汽車工業設計殿堂，與那些史上備受肯定的名門美駒相提並論一番。
而之所以如此，絕非瞎貓碰上死耗子，或者Toyota的設計團隊維納斯顯靈外掛全開，在這個SUV已制霸全球的年代，幾乎其他所有類型車款，都因而遭受或大或小的壓迫，特別像是房車或掀背車這般本亦主流車型，清一色哀鴻片野自屬意料中之事，怎麼辦？只得轉型找路走啊，於是越做越跑格、越改越誘人的掀背與房車比比皆是，這次就連Prius也不能置身事外，於是乎彰顯動感成了必要任務，從4,599mm x 1,782mm x 1,430mm的長、寬、高比例就可看出，比起改款前全新Prius車長雖稍稍縮短，但車寬卻再增加22mm，再加上大幅縮減40mm的車高，光是車格就更顯寬扁低伸，雕琢起來自是游刃有餘。
在具備優美尺度前提下，全新Toyota Prius同時保存既有的楔型輪廓，同時還加添更多運動化元素，舉個例，前輪拱便以微微凸起表達動感意念，而後輪拱堪稱賁張的鼓脹線條，更帶來如同後驅性能跑車般的戲劇張力，與此同時包括細扁俐落的橫貫式前後燈組與隱藏於C柱上的後門把手，甚至鉑金版闊達19吋的漂亮胎圈比例以及僅僅兩指左右的車胎與輪拱距離，還有極富創意獨樹一格的夜墨藍與鉑霧灰等新車色，一切的一切，皆像是純為美感而設計，對比原本節能經濟的調性不僅絕難同日而語，更帶來出人意表的震撼與驚喜。
而肉眼所能察覺的美，延續到車內依舊餘韻猶存，爐火純青的中控台佈局穠纖合度，一次將新能源車科技感與新世代掀背車運動感合而為一，並以簡潔卻不隨便的細節設定與用料選擇，鋪陳得車室清爽宜人。至於介面部分7吋液晶儀錶清晰易辨，居中來自車美仕的Drive+ Link 9吋多媒體觸控螢幕亦有無線Apple CarPlay與Android Auto手機連結功能，再加上具備通風加熱機制的雙前座椅(駕駛座另有電動調整與記憶)，雖說後座受限於漂亮設計頭部空間稍稍壓迫，但在延伸至2,750mm的軸距相助下，膝部等其他空間乃至行李廂則仍保有恰如其分但又不致闊綽的設定，不妨礙，話說既然在乎大空間的消費者多已為SUV或MPV所吸引，全新Toyota Prius又何苦硬要執著於斯？
而在正式上路前，關於全新Toyota Prius在動能方面的革新確實有必要再度嘮叨一番，這次改款總代理和泰依舊單一引進PHEV亦即插電式油電複合動力車型，而這也正是發表時其所宣稱「無里程焦慮電動車」的由來，車商所憑恃的理由如下：1. 大電池容量由舊款的8.8kWh提升至13.6kWh，由此讓最高純電行駛里程從舊款的64km直接提升至鉑金版的87km與旗艦版的97km。2. 插電式PHEV的設計，讓平均每次行駛里程僅41km的台灣車主幾乎每天都能享用電動車的不加油生活。3. 從靜止至100km/h加速6.7秒即可完成，體現電動車安靜且乾脆的俐落加速快感。4. 若電量不足即可以油代電，平均油耗則能換得高達119.1km/L(鉑金版)與137km/L(旗艦版)的驚人能源局成績。
不過數據歸數據，感受歸感受，否則試駕報導還有何意義？就此全新Toyota Prius在加速體感上確實清爽敏捷，電動馬達送上中速域絕不拖泥帶水，甚至引擎介入前的再加速也一點不含糊，只是許多人拿這車對比Golf GTI的6.3秒加速，必須說馬達與內燃機輸出特性還是大不相同，同樣是快，Prius就像數位音樂精準銳利，而汽油引擎則多了類比般的豐富細節，沒有誰錯誰對，端看個人需求與喜好。
只是當還想更快，速度約莫突破120~140km/h這個區間後，此時全新Toyota Prius的引擎當然確實介入以發揮223ps最大綜效馬力，但再加速推力已漸顯疲軟，起碼不若百公里時速前那萬夫莫敵衝勁，且伴隨而來是實在不算悅耳的聲浪 — 事實上這樣的狀況在電量用罄的慢速甚至停車場裡將更加明顯，運轉前的靜謐與運轉後的聒噪往往讓人嚇上一跳，不過想來無妨，反正PHEV就該盡可能使其電量充足，行進過程中車輛也想盡辦法回充動能(包括可自行選擇三種強度的B模式檔位)，起碼試駕當天要聽聞引擎聲，還真不是太高機率的一件事。
然後操控反應上全新Toyota Prius也有其獨特之處，採取TNGA平台而來的架構基本上我們一點無須擔心，再加上降低的重心、坐著點與一套對比油車來說壓得低低的大電池，在正常速度下過彎，你會發現這台車比起記憶裡的非GR Toyota都要來得更加犀利而討喜，甚至就連轉向反應與方向盤配比也被設定得更符合快速進出彎需求，再加上鉑金版那令人垂涎卻不過度扁平的19吋胎圈配置，一般狀態下，全新Toyota Prius的動態反應堪稱均衡至極，不慍不火的特性，著實無法讓人找出討厭的理由。
當然若再殺得更兇，這時堪稱「怪胎」的195/50 R19節能胎將開始顯得不夠用(而且除非連鋁圈一起更換否則這尺寸真不太好換胎)，而走中庸之道的底盤設定也逐漸展現不足之處，無妨，這可是輛Toyota Prius耶，動態已有如此程度夠讓人喜出望外的了，而且大改款後除這年頭已算基本的Level 2駕駛輔助外，TSS 3.0智動駕駛輔助系統還新增RSA速限辨識輔助系統，高階版本也具備PVM環景影像輔助，再加上隸屬被動安全的前座中央氣囊配置與可於停車時提示後方來車的SEA安全離座警示，作為一輛兼顧節能、實用、安全與樂趣的掀背車，要價129.5萬元起(鉑金版137.5萬元)的全新Toyota Prius，已足夠面面俱到的了。
如果要我對全新Toyota Prius來段短評，我會給它相當不錯的高分數，但其鮮明的「模擬」特質則勢必提上一提：基本上，它「模擬」了電動車的幾乎所有好處，卻保留了萬一沒電的退路方案；而後這車也「模擬」了性能鋼砲的駕馭感受，卻保有家庭用車的舒適與溫潤；甚至Prius還「模擬」了跑車的美感與令人怦然心動的設計，但依舊留存五門五座的實用性。
只是對於純粹論者而言，模擬終究只是模擬而非真實，但若一般消費者用家，這般魚與熊掌兼顧特性可才是招攬鐵粉的不二法門。
話說SUV也只是「模擬」貨車機能與房車舒適便紅透半邊天不是嗎？