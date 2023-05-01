偶像女團辦握手會！台灣成員「前面全空」爆哭 場面直逼公開處刑
台灣偶像女團「AKB48 Team TP」是日本女團AKB48的海外姊妹團，其中的正妹成員蔡亞恩，日前就在節目上透露，由於很多夥伴都是在年紀非常小的時候出道，完全沒有建立自己的粉絲族群，結果就被活生生丟到握手會現場，直接面對殘酷的人氣差距，讓不少女孩崩潰大哭。
記者詹鎰睿/綜合報導
蔡亞恩在節目《小明星大跟班》上以「日系練習生代表」的身分與大家討論出道前的艱辛故事，她認為，相較於韓國練習生，對AKB48 Team TP這種「養成系」的團體來說，最辛苦的地方並非訓練，而是一出道就要面對殘忍的人氣差距。
蔡亞恩解釋，因為有些成員才剛出來沒多久，都是年紀非常小的妹妹，相較於資深的成員，其曝光率和粉絲人氣的差距非常巨大，特別是在發完單曲後的「握手會」活動，歌迷可以買完專輯後，選擇一名喜愛的成員握手，每個成員則是一張獨立的桌子隔板，宛如是一場「個人戰」。
結果人氣高的成員，可能就有1、200人在排隊，反觀有些成員「前面是空的！」如此殘酷的場景，也讓不少才10幾歲的妹妹承受不住，當場崩潰大哭，蔡亞恩也坦言自己親眼見證也親身體會過，形容現場就像「公開處刑」一樣，因此需要非常大的心理素質才能當偶像。