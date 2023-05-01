【車勢星聞】影音／曾敬驊、朱軒洋開「二呆號」全台趴趴走錄實境節目轉大人。

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曾敬驊與朱軒洋兩人個性看似天差地遠，但私底下感情相當要好，常一起相約出遊，就連演藝之路也非常相似，都在脫離學生身份後便進入演藝圈闖蕩。兩人首度主持公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，就希望藉由節目來探討兩人正值「25歲」這個由男孩轉大人的人生重要階段，如何面對「成為大人」這門課。節目中他們將自己開著得利卡「二呆號」全台趴趴走，例如到蘭嶼無人島捕飛魚練習迎接新挑戰、馬祖換宿生活養成責任感等。節目預計下星期就會開始拍攝正式上路，朱軒洋分享兩人私底下都有討論關於節目的內容，被問到節目中兩人會如何分工？曾敬驊表示只有簡單做一些分配，例如車子應該多由他來駕駛、衣服則由朱軒洋負責洗等等，但說到錢會由誰保管時，原本被分配到這項工作的朱軒洋，卻完全不記得是他要負責，呆萌的反應讓現場眾人笑成一團，在一旁的曾敬驊也替他捏了一把冷汗。媒體探班當天曾敬驊表示自己原本就會開車，但很久沒開手排車，原本很擔心但練一下就順手了。熱愛水上活動的曾敬驊表示，現階段的夢想就是希望能學會海釣或潛水考取潛水執照；朱軒洋則表示希望能學會「野營」。兩人對於即將出發的旅程都表示非常期待，朱軒洋還笑說：「覺得一個半月的拍攝時間太短了，希望這個假期可以放長一點！」，《二呆流浪記之完全大人手冊》將從5月開始進行為期約40天的拍攝，全季共13集，預計將在2023年第四季於公視頻道播出。