Honda Fit / HR-V 奪車訊風雲獎頭銜 五月推優購方案

【車勢星聞】影音／曾敬驊、朱軒洋開「二呆號」全台趴趴走錄實境節目轉大人

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

公共電視全新實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》找來曾敬驊、朱軒洋搭檔首度主持實境節目，要自己開著得利卡「二呆號」全台趴趴走，特別邀請媒體探班，在出發前分享拍攝的心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【車勢星聞】影音／曾敬驊、朱軒洋開「二呆號」全台趴趴走錄實境節目轉大人。
【車勢星聞】影音／曾敬驊、朱軒洋開「二呆號」全台趴趴走錄實境節目轉大人。
曾敬驊與朱軒洋兩人個性看似天差地遠，但私底下感情相當要好，常一起相約出遊，就連演藝之路也非常相似，都在脫離學生身份後便進入演藝圈闖蕩。兩人首度主持公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，就希望藉由節目來探討兩人正值「25歲」這個由男孩轉大人的人生重要階段，如何面對「成為大人」這門課。節目中他們將自己開著得利卡「二呆號」全台趴趴走，例如到蘭嶼無人島捕飛魚練習迎接新挑戰、馬祖換宿生活養成責任感等。節目預計下星期就會開始拍攝正式上路，朱軒洋分享兩人私底下都有討論關於節目的內容，被問到節目中兩人會如何分工？曾敬驊表示只有簡單做一些分配，例如車子應該多由他來駕駛、衣服則由朱軒洋負責洗等等，但說到錢會由誰保管時，原本被分配到這項工作的朱軒洋，卻完全不記得是他要負責，呆萌的反應讓現場眾人笑成一團，在一旁的曾敬驊也替他捏了一把冷汗。媒體探班當天曾敬驊表示自己原本就會開車，但很久沒開手排車，原本很擔心但練一下就順手了。熱愛水上活動的曾敬驊表示，現階段的夢想就是希望能學會海釣或潛水考取潛水執照；朱軒洋則表示希望能學會「野營」。兩人對於即將出發的旅程都表示非常期待，朱軒洋還笑說：「覺得一個半月的拍攝時間太短了，希望這個假期可以放長一點！」，《二呆流浪記之完全大人手冊》將從5月開始進行為期約40天的拍攝，全季共13集，預計將在2023年第四季於公視頻道播出。

【車勢星聞】公共電視全新實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》「二呆號」。
【車勢星聞】公共電視全新實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》「二呆號」。
【車勢星聞】公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》主持人之一曾敬驊。
【車勢星聞】公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》主持人之一曾敬驊。
【車勢星聞】公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》主持人之一朱軒洋。
【車勢星聞】公視實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》主持人之一朱軒洋。

豐田哪有這麼帥？ Toyota Prius PHEV試駕

【車勢星聞】婁峻碩MV飛車甩尾上演「玩命關頭」，CHING G SQUARD、五堅情全入鏡

119,500元起，PGO 新旗艦白牌速克達TIG震撼登場

OPEL 推全車系多元購車優惠方案

我是廣告 請繼續往下閱讀