【試駕】渦輪增壓、油電動力、六人座，Kia Sorento Turbo-Hybrid集優點於一身的夢幻組合

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小排量渦輪加上電動馬達，光看這組合就覺得相當夢幻，因為在此價位中除同集團的Santa Fe也找不到其它選擇了，而此這夢幻組合我們之前已有其它車型的試駕經驗，因此對於表現已不算陌生，但對於從未有過體驗驚見的人來說，看到小排量渦輪與電動馬達的組合會覺得是以節能為訴求，這部分Sorento Turbo-Hybrid於啟動、時速30km/h內、輕加速、下坡或煞車回充能量等皆以電能優先，因此能獲得16.9km/L平均油耗。
但別以為這動力組合只有節能，首先光1.6升渦輪引擎就已擁有180hp/27kgm輸出，而透過電動馬達額外提供44.2kW與26.9kgm扭力，進而繳出230hp綜效馬力與35.7kgm綜效扭力。在此動力推動下別幻想Sorento Turbo-Hybrid有著鋼砲般的凶狠，要知道對於六人座滿載家人的休旅車來說是件不符實務的要求，但也別失望，Sorento Turbo-Hybrid擁有不輸柴油車型的加速表現，甚至起步與再加速甚至切至Sport模式也皆有頗為帶勁的表現。除此之外低速與輕加速等狀態以電能優先，因而也有著更寧靜與低震動的行路感受。
上次試駕Sorento時就對操動表現感到驚艷，沒想到一輛4米8的六人座休旅車於彎中竟能如此靈活，且側傾抑制也處理得宜，完全沒有會讓人不安的晃動，紮實的支撐與回饋則提供穩定的動態反應。然而這樣的動態表現也完全在Sorento Turbo-Hybrid呈現，與先前唯一差異就是Sorento Turbo-Hybrid僅有前驅設定，但這部分除去越野，多數於一般道路正常操駕是不會感受到有明顯不同。
Sorento Turbo-Hybrid於車系定位預計會落在和柴油旗艦相當，因此19吋輪圈、12.3吋數位儀表、電子旋鈕排檔、氣氛燈等都向柴油旗艦看齊，當然8吋多媒體觸控螢幕、Apple Carplay/Android Auto、BVM盲區顯影輔助、BCA盲區防撞主動煞車輔助、SCC全速域智慧巡航控制、LKA車道維持輔助、FCA前方主動煞車輔助（行人/騎士/車輛/路口偵測）、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助、BEW後方來車防撞安全警示等全都列為標配。
看完介紹你可能會思考柴油與渦輪油電要如何選？首先在油耗方面柴油豪華版17.1km/L僅比渦輪油電16.9km/L出色一些，但在配備部分則是渦輪油電來得更出色，不過價格相對也會接近旗艦版車型，因此要如何選就端看你喜愛哪種動力系統輸出特性及是否非要四輪驅動，而售價就待5/3發表公布。